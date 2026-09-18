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Η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θ’ ανεγερθεί πίσω από το μεγάλο χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι, σε τεμάχιο που βρίσκεται δίπλα από το παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Η χρηματοδότηση του κτηρίου θα προέλθει από την αξιοποίηση πιστώσεων από το υφιστάμενο δάνειο που έλαβε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).Η συνολική έκταση της σχολής ανέρχεται σε 4.960 τετραγωνικά. Το κτήριο θα είναι διώροφο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια, καθώς και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Λάρνακας είναι η σχολή να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 2028. Σημειώνεται πως η σχολή θα έχει δύο ακαδημαϊκά τμήματα αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΕΠΑΚ, θα φιλοξενεί 500 φοιτητές.

Προχωρούν, εν τω μεταξύ, οι σχεδιασμοί για τις πρώτες φοιτητικές εστίες, τις οποίες θ’ αναλάβει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Οι εστίες αυτές αναμένεται ν’ ανεγερθούν από το Δήμο Λάρνακας σε τεμάχιο γης που διαθέτει το ίδρυμα στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος Λάρνακας εξετάζει πλάνο για δημιουργία φοιτητικών εστιών σε τεμάχιο γης δίπλα από το χώρο στον οποίο θ’ ανεγερθεί η σχολή του ΤΕΠΑΚ. Το ζητούμενο είναι η άντληση πόρων για τη δημιουργία των εστιών, κάτι που ενδέχεται να γίνει από ευρωπαϊκά κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου 2028 – 2034.