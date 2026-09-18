Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου και στην επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα σε άλλα πρόσωπα προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για μαζικές εκροές κεφαλαίων από ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια αυτή την εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν στην ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών απωλειών της προηγούμενης ημέρας.

Ο πρόεδρος της Pusula Portföy Yönetimi AS, Μουχαμέντ Γιαρίζ, συνελήφθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Αλτούντς Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Τουρκία, καθώς ορισμένες μετοχές εταιρειών του σημείωσαν άνοδο αρκετών χιλιάδων τοις εκατό μέσα στο τελευταίο έτος.

Υπό κράτηση τέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Tera Portföy Yönetimi AS, Ιμπραχίμ Μπεκτσί, καθώς και ο πρόεδρος της Hedef Holding AS, Ναμίμ Κεμάλ Γκιοκάλπ.

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρόεδρο της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, και στον Σερντάρ Τουρχάν της Pusula Holding, καθώς και στον πρόεδρο της Bulls Yatırım Menkul Değerler AS, Κεμάλ Ακκάγια, και στον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας Lydia Holding, Ενβέρ Τσεβίκ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι τουρκικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, μεταξύ των οποίων κεφάλαια της Tera και της Pusula.

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων στα κεφάλαια που τέθηκαν σε εκκαθάριση ανερχόταν σε περίπου 18 δισ. δολάρια μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ενώ περισσότεροι από 350.000 επενδυτές φέρεται να έχουν έκθεση σε αυτά, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η ταχεία παρέμβαση των τουρκικών αρχών για την αποκατάσταση της ρευστότητας και τον περιορισμό των πιέσεων στα επενδυτικά κεφάλαια βοήθησαν το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης να ανακάμψει την Πέμπτη, μετά το χθεσινό ισχυρό sell-off των προηγούμενων ημερών. Ο δείκτης BIST 100 είχε υποχωρήσει κατά 5,54% την Τετάρτη, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τις εκροές από funds και τις δυσκολίες ορισμένων διαχειριστών να καλύψουν αιτήματα εξαγορών. Μετά την αύξηση της χρηματοδότησης μέσω repos από την κεντρική τράπεζα, τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις και την απόφαση για εκκαθάριση προβληματικών κεφαλαίων, ο BIST 100 ανέκαμψε κατά 2,95% την Πέμπτη, κλείνοντας στις 13.509,76 μονάδες.

Η αγορά έλαβε τις κινήσεις ως ένδειξη ότι οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης, αν και επενδυτές και αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για τη διάρκεια και την έκταση της ανάκαμψης.

newmoney.gr