Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τον Απρίλιο του 2028 εκτιμά ότι θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Μεχμέτ Ουτσούμ, ο οποίος ανέφερε παράλληλα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι υποψήφιος «για τελευταία φορά».

«Εκτιμώ ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 16 Απριλίου 2028. Η ημερομηνία αυτή είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος για τη μετάβασή μας στο προεδρικό σύστημα και έχει συμβολική σημασία.

Ο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά», δήλωσε ο Ουτσούμ.

Νωρίτερα, σαφή θέση υπέρ μιας νέας υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές είχε διατυπώσει και η ηγεσία του AKP.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, είχε υποστηρίξει ότι «δεν υπάρχει κανένα νομικό ή συνταγματικό εμπόδιο» για την εκ νέου υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ηγέτης του MHP και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε τοποθετήσει τις γενικές εκλογές στις 14 Μαΐου 2028, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διεξαγωγή τους νωρίτερα δεν θα αποτελούσε «πρόωρες εκλογές», αλλά «ανανέωση των εκλογών».

Ο Μπαχτσελί είχε μάλιστα εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του σε ακόμη μία θητεία Ερντογάν, λέγοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ολοκληρώσει «τις δύο από τις τρεις ημισελήνους» με τις νίκες του το 2018 και το 2023 και ότι «απομένει η τρίτη».

skai.gr