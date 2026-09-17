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Δημόσια τοποθέτηση στον απόηχο της έντασης με τον Γιάννη Καρούσο έκανε ο Ευθύμιος Δίπλαρος, στέλνοντας μήνυμα για τις προσωπικές επιθέσεις αλλά και για την ανάγκη ενότητας στον ΔΗΣΥ.

Σε ανάρτησή του, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό «δεν φοβηθήκαμε ποτέ τη διαφορετική άποψη», σημειώνοντας πως η δύναμη της παράταξης ήταν πάντοτε η δυνατότητα να συζητά, να διαφωνεί και στο τέλος να συνθέτει.

Έσπευσε, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως «η πολιτική διαφωνία μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις, χαρακτηρισμούς και αυθαίρετες αποδόσεις προθέσεων».

Ο κ. Δίπλαρος υπερασπίστηκε παράλληλα τη δική του πολιτική διαδρομή, αναφέροντας ότι οι θέσεις του είναι «καθαρές, δημόσιες και διαχρονικά γνωστές» και προσθέτοντας: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να τις διαστρεβλώνει ούτε να αμφισβητεί την πολιτική μου διαδρομή με υπαινιγμούς και προσωπικές επιθέσεις».

Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά και στις προεδρικές εκλογές του 2028, σημειώνοντας ότι «δεν θα το αποφασίσουν προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις». Όπως είπε, οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα από τις συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες της παράταξης.

Καταληκτικά, έστειλε μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό του κόμματος, τονίζοντας ότι η ευθύνη μέχρι τότε είναι «να κρατήσουμε τον ΔΗΣΥ ενωμένο, δυνατό και πρωταγωνιστή».

«Ο ΔΗΣΥ είναι μεγαλύτερος από τις προσωπικές μας διαφωνίες», ανέφερε, προσθέτοντας πως «όποιος πραγματικά αγαπά αυτή την παράταξη, οφείλει να το θυμάται ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές».

Η απάντηση Καρούσου

Από πλευράς του ο Γιάννης Καρούσος, σε ανάρτησή του απάντησε πως συμφωνούν απόλυτα ότι αποφασίζουν συλλογικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ήδη μία συλλογική απόφαση που λέει πως ο ΔΗΣΥ βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Συμφωνούμε απόλυτα. Αποφασίζουμε συλλογικά, μέσα από τα θεσμικά όργανα της παράταξης, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες, προσωπικές στρατηγικές και πολιτικά φλερτ.

Και υπάρχει ήδη μία συλλογική πολιτική απόφαση που έχει παρθεί εδώ και καιρό και οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε: ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Οι συλλογικές αποφάσεις δεν μπορεί να ισχύουν αλά καρτ — να τις επικαλούμαστε όταν μας βολεύουν και να τις ξεχνάμε όταν δεν εξυπηρετούν τις προσωπικές μας επιλογές.

Για το 2028, όταν έρθει η ώρα, θα αποφασίσει η παράταξη μέσα από τις δημοκρατικές και συλλογικές της διαδικασίες.Και τότε η απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

Αυτό σημαίνει συνέπεια. Αυτό σημαίνει συλλογικότητα. Αυτό σημαίνει ενότητα στην πράξη.