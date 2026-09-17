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O Κώστας Ευαγόρου, 88 ετών, απουσιάζει από την οικία του στη Λεμεσό, από τις 17/09/2026 και ώρα 10π.μ..

Ο 88χρονος περιγράφεται ως μέτριου αναστήματος, λεπτής σωματικής διάπλασης, με αραιά άσπρα μαλλιά και με μουστάκι. Φορεί γυαλιά όρασης, ενώ κατά τον χρόνο αναχώρησης του φορούσε μπλε φανέλα και μπλε παντελόνι βερμούδα. Πιθανόν να παρουσιάζει συμπτώματα αποπροσανατολισμού και απώλειας μνήμης.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.