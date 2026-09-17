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Τον κώδωνα του κινδύνου για τον δρόμο Πάφου – Πόλης έκρουσαν οι αρμόδιοι φορείς κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, όπου τέθηκαν επί τάπητος η πορεία των βελτιωτικών έργων, η εφαρμογή των όρων της σχετικής σύμβασης, οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου. Κατά τη συζήτηση αποκαλύφθηκε πως τμήμα της νέας ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Τσάδας κρίθηκε εκτός προδιαγραφών και πρέπει να ξηλωθεί, με τα Δημόσια Έργα και τον εργολάβο να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τις ευθύνες και τον τρόπο αποκατάστασης. Την ίδια ώρα οι βουλευτές και οι κοινοτάρχες της περιοχής προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο να υπάρξουν θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις λόγω του ανώμαλου οδοστρώματος, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύψουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο τις περιόδους των βροχοπτώσεων.

Ο Κώστας Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ανέφερε ότι τμήμα της ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της Τσάδας είναι εντελώς εκτός προδιαγραφών και πρέπει να αφαιρεθεί. Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά του εργολάβου, λέγοντας ότι αρνήθηκε να διενεργήσει έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου, όπως όφειλε. Όπως εξήγησε, ο εργολάβος είχε την ευθύνη να μετρήσει τις ανωμαλίες του δρόμου με μια τρίμετρη κυλιόμενη δοκό, «ωστόσο αρνείτο συστηματικά προβάλλοντας διάφορες προφάσεις, όπως το ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη σύμβασή του». Πρόσθεσε ότι το Τμήμα εξασφάλισε δοκό από άλλο εργολάβο και προχώρησε στις σχετικές μετρήσεις, από τις οποίες, όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι τμήμα μήκους 1.700 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων πρέπει να αφαιρεθεί. «Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου απεστάλη επιστολή στον εργολάβο, με την οποία του δόθηκαν 15 ημέρες για να απαντήσει πότε προτίθεται να ανακατασκευάσει το συγκεκριμένο τμήμα. «Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εταιρεία αρνηθεί να το κάνει, υπάρχουν πρόνοιες στη σύμβαση να γίνει η επιδιόρθωση με άλλον τρόπο. Έχουμε ήδη μιλήσει με επιτροπές αλλαγών, με εργολάβους που έχουν συμβόλαια και είμαστε προετοιμασμένοι. Το Τμήμα Δημοσίων έργων θα παραδώσει τον δρόμο σωστό και ασφαλή», τόνισε. «Ο εργολάβος, με απλά λόγια, αποφάσισε να αμφισβητήσει τους όρους του συμβολαίου του. Ο υφιστάμενος δρόμος ήταν σε καλύτερη κατάσταση από αυτόν που έχουμε τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Δημοσίων Έργων, μέχρι σήμερα έχουν αποκοπεί €54.400 από τον εργολάβο ως πέναλτι για τις καθυστερήσεις, ενώ το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο 70%.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μίλλης, εκ μέρους της Αστυνομίας Κύπρου, διευκρίνισε ότι το Σώμα λειτουργεί ως παρατηρητής, ξεκαθαρίζοντας ότι, εάν γίνει αντιληπτό οποιοδήποτε ζήτημα οδικής ασφάλειας, αυτό καταγράφεται και προωθείται για επίλυση. Στο σημείο αυτό, βουλευτές εξέφρασαν φόβους για ενδεχόμενα θανατηφόρα τροχαία λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος και ζήτησαν από την Αστυνομία να αυξήσει τους ελέγχους στο συγκεκριμένο σημείο και να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες, ώστε οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα.

Πώς απαντά η εταιρεία

Ο Νίκος Χατζηπαπά, εκπρόσωπος της Araco Construction Cy Limited, ανέφερε ότι από την αρχή του έργου προέκυπταν προβλήματα με τη μελέτη. Κατήγγειλε ότι ο μελετητής του έργου ήταν οίκος από την Ελλάδα, ο οποίος, όπως είπε, ουδέποτε ήρθε στην Κύπρο για να πραγματοποιήσει ελέγχους. Εξήγησε ότι ο μηχανικός του έργου έδωσε οδηγία για τροποποίηση του πάχους των επιχωματώσεων, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, να περιοριστεί ο χώρος εργασίας, να δυσκολέψει η εκτέλεση των εργασιών και να μειωθεί η παραγωγή. Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον η εταιρεία προτίθεται να διορθώσει τον δρόμο, ανέφερε πως «ο εργολάβος είχε υποχρέωση να κατασκευάσει τον δρόμο σύμφωνα με το υφιστάμενο ανάγλυφο. Ως εκ τούτου, η ασφαλτόστρωση ακολούθησε το υφιστάμενο ανάγλυφο. Ο δρόμος για να φτιαχτεί χρειάζεται νέα μηκοτομή».

Σε ό,τι αφορά τον μελετητή του έργου, ο εκπρόσωπος των Δημοσίων Έργων ξεκαθάρισε ότι είχε συμβόλαιο μόνο για τη μελέτη και όχι για την επίβλεψη, επισημαίνοντας ότι το Τμήμα διαθέτει δικούς του μηχανικούς για τη συγκεκριμένη εργασία.

Η συζήτηση στην Επιτροπή ανέδειξε, πάντως, ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από ένα έργο που ήδη μετρά καθυστερήσεις, αφού είχε αρχική διάρκεια 12 μηνών και έπρεπε να αποπερατωθεί τον Γενάρη του 2026. Τα Δημόσια Έργα επιμένουν ότι το προβληματικό τμήμα πρέπει να ξηλωθεί και να ανακατασκευαστεί, ενώ η εργοληπτική εταιρεία αποδίδει το ζήτημα στις οδηγίες που δόθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται να είναι η απάντηση του εργολάβου στην επιστολή του Τμήματος, από την οποία θα κριθεί το τι μέλλει γενέσθαι με την αποκατάσταση του δρόμου.