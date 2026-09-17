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Την άμεση ανάκληση της απόφασης για χωροθέτηση των νέων Κεντρικών Φυλακών στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου ζητούν οι Δήμοι Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και Λατσιών – Γερίου, καταγγέλλοντας ουσιαστικά παράκαμψη των Τοπικών Αρχών στη διαδικασία.

Οι δύο Δήμοι αναγνωρίζουν την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών για το σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι ένα έργο τέτοιας μεγάλης κλίμακας, με δυναμικότητα πέραν των 1.000 κρατουμένων και εκατοντάδων εργαζομένων, οφείλει να χωροθετηθεί στη βάση ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους, μεταξύ άλλων τις υφιστάμενες χρήσεις γης, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, τις υποδομές και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Οι Δήμοι σημειώνουν ότι η περιοχή του Αγίου Σωζόμενου είναι ήδη επιβαρυμένη από σειρά υφιστάμενων δραστηριοτήτων και υποδομών, μεταξύ άλλων μονάδων βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων, λατομείων, χοιροστασίων και άλλων κτηνοτροφικών υποστατικών, ενώ από την περιοχή διέρχεται και εναέρια γραμμή της ΑΗΚ 132 kV.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουν ότι στον συγκεκριμένο χώρο περιλαμβάνεται πρόνοια για χωροθέτηση κτηνοτροφικής περιοχής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν, το δεδομένο αυτό δεν μπορεί να παραγνωριστεί και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας της περιοχής.

Οι δύο Δήμοι, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά περίπου 60.000 κατοίκους, υπογραμμίζουν ότι οι Τοπικές Αρχές δεν είναι δυνατόν να παραμένουν εκτός μιας διαδικασίας που αφορά ένα έργο με τόσο σημαντικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Ως εκ τούτου, ζητούν την άμεση αναστολή κάθε νέας συζήτησης, ανακοίνωσης ή ενέργειας για προώθηση του έργου στον συγκεκριμένο χώρο, μέχρι να πραγματοποιηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τις Τοπικές Αρχές και τις επηρεαζόμενες κοινωνίες. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές χωροθέτησης, στη βάση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων κριτηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και Λατσιών – Γερίου θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να εκπροσωπούν με υπευθυνότητα τα συμφέροντα των κατοίκων τους, ζητώντας από την πολιτεία να επανεξετάσει την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης.