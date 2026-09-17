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Ανησυχίες εγείρει έκθεση υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία φέρνει στο προσκήνιο νέα στοιχεία για τον μεγαλύτερο γιο του Οσάμα μπιν Λάντεν. Σε αυτή αναφέρεται ότι ο γιος Λάντες ενδέχεται να είχε προσποιηθεί τον θάνατό του το 2019 και κάνει λόγο για βοήθεια από την αλ Κάιντα και από ισχυρή εγκληματική ομάδα στο Αφγανιστάν, γνωστή με το προσωνύμιο «οι Sopranos του Αφγανιστάν». Παράλληλα, διατυπώνονται φόβοι για πιθανή αναβίωση μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικών ενεργειών στη Δύση.

Νέα έκθεση μυστικών υπηρεσιών εγείρει ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση τρομοκρατικής δραστηριότητας μεγάλης κλίμακας στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν φέρεται να σκηνοθέτησε τον θάνατό του το 2019, με τη συνδρομή της αλ Κάιντα και μιας ισχυρής εγκληματικής ομάδας που έχει χαρακτηριστεί ως οι «Sopranos του Αφγανιστάν».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης, που δημοσίευσε η Mirror, ο 37χρονος Χάμζα μπιν Λάντεν δημιούργησε μυστικά όλα αυτά τα χρόνια ένα δίκτυο εκτελεστών σε Ασία και Αφρική και πλέον σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον της Δύσης.

Ο γνωστός και ως «ο Πρίγκιπας και Δελφίνος της Τρομοκρατίας», Χάμζα μπιν Λάντεν, είχε σκοτωθεί σε αεροπορική επιδρομή το 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε κάνει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης, ο θάνατός του σκηνοθετήθηκε από την αλ Κάιντα, το δίκτυο που βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περίπου 3.000 άνθρωποι και οι οποίες αποτέλεσαν την αφετηρία του 20ετούς «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» των ΗΠΑ.

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, μετά τις πληροφορίες για την επανεμφάνιση του Χάμζα, η οργάνωση φέρεται να εξελίσσεται ξανά σε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια. Μάλιστα, σύμφωνα με την αξιολόγηση, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο του τρομοκρατικού δικτύου, λόγω της στρατιωτικής συνεργασίας του με τις ΗΠΑ, της αποικιακής του ιστορίας στη Μέση Ανατολή, των σχέσεών του με το Ισραήλ και των επιχειρηματικών δεσμών του με τα κράτη του Κόλπου.

Συνολικά, η Δύση μπορεί να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με επιθέσεις μαζικών απωλειών, μεμονωμένες επιθέσεις, απαγωγές, δολοφονίες, πράξεις σαμποτάζ και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον πολιτικών ή άλλων υψηλόβαθμων προσώπων, με βάση την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια συγκλίνουσα απειλή. Η αλ Κάιντα διατηρεί ιστορικά το ενδιαφέρον της για τη Βρετανία ως στρατιωτικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξαρτήτως της εκάστοτε κυβέρνησης», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο σκηνοθετημένος θάνατος

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αλ Κάιντα φέρεται να παραπλάνησε τη CIA, κάνοντάς την να πιστέψει ότι ο Χάμζα είχε σκοτωθεί, επειδή γνώριζε ότι οι επικοινωνίες της παρακολουθούνταν. Ο γιος του μπιν Λάντεν είχε προετοιμαστεί από τον πρώην ηγέτη της αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι προκειμένου να αναλάβει την ηγεσία.

Μετά από αεροπορικό πλήγμα που, σύμφωνα με την έκθεση, είχε την υποστήριξη της CIA, ο Ζαουάχρι φέρεται να έδωσε εντολή στον κύκλο του Χάμζα να ανακοινώσει τον θάνατό του μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών.

Στην επιχείρηση παραπλάνησης φέρεται να συνέβαλε και το Δίκτυο Χακάνι, μια ένοπλη εγκληματική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί «οι Sopranos του Αφγανιστάν» και ασκεί σημαντική επιρροή στους Ταλιμπάν.

Ο Ζαουάχρι, Αιγύπτιος γιατρός που εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή της τρομοκρατίας, φέρεται να έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του Χάμζα να μιλούν ανοιχτά στο τηλέφωνο για τον υποτιθέμενο θάνατό του, ώστε όσοι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες να πειστούν ότι οι πληροφορίες ήταν αληθινές.

Όταν ο ίδιος ο Ζαουάχρι σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα σε μπαλκόνι κατοικίας στην Καμπούλ το 2022, ο Χάμζα μπιν Λάντεν φέρεται να ανέβηκε στην ιεραρχία και να ανέλαβε τον έλεγχο του δικτύου.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Χάμζα επιδιώκει εκδίκηση και φέρεται να έχει δημιουργήσει στρατόπεδα τρομοκρατικής εκπαίδευσης σε διάφορα σημεία του Αφγανιστάν. Παράλληλα, φέρεται να έχει αναπτύξει επαφές με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τη Χαμάς, το Ισλαμικό Κράτος και δεκάδες ακόμη ένοπλες οργανώσεις. Όπως περιγράφεται, το πρώην βρετανικό στρατιωτικό αρχηγείο στην επαρχία Χελμάντ, το Camp Bastion, χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκπαίδευσης για διάφορες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Χαμάς πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Στο στόχαστρο κυρίως η Βρετανία και οι ΗΠΑ

Η αυξανόμενη απειλή από την αλ Κάιντα εκτιμάται ότι αφορά ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η συνολική εκτίμηση είναι ότι η στρατηγική τζιχαντιστική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τα συμφέροντα των συμμάχων έχει εισέλθει σε νέα φάση αυξημένης προειδοποίησης», αναφέρεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το δίκτυο του Χάμζα έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει εκτεταμένες τρομοκρατικές ενέργειες και αποσταθεροποίηση στη Δύση, αξιοποιώντας το νέο δίκτυο που αναπτύσσει η αλ Κάιντα. «Ο κίνδυνος που προκύπτει, περιλαμβάνει εξωτερικά κατευθυνόμενες επιθέσεις με μεγάλο αριθμό θυμάτων, σχέδια που υποστηρίζονται εξ αποστάσεως, επιθέσεις από άτομα που έχουν εμπνευστεί από την οργάνωση, στόχευση αεροπορικών και άλλων μεταφορών, καθώς και επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων», προστίθεται στην έκθεση.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται επίσης πολιτικές δολοφονίες, καθώς και «ομηρίες, διευκόλυνση επιχειρήσεων μέσω κυβερνοχώρου και εκμετάλλευση της κοινωνικής πόλωσης που προκαλούν οι πόλεμοι στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή».

Ενισχυμένη από το όνομα και την καταγωγή του Χάμζα, η αλ Κάιντα φέρεται, σύμφωνα με την έκθεση, να έχει αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από τον Οσάμα μπιν Λάντεν μετά τη δολοφονία του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το 2011.

«Η αξία του Χάμζα μπιν Λάντεν για την αλ Κάιντα είναι ιδεολογική, δυναστική και επιχειρησιακή. Ως γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν προσφέρει μια άμεση σύνδεση με τον ιδρυτικό μύθο του κινήματος», αναφέρεται στο έγγραφο πληροφοριών και προστίθεται: «Πριν από την αναφερόμενη αντιτρομοκρατική επιχείρηση, ο Χάμζα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για να καλεί σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να ενθαρρύνει την εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του και να παρουσιάζει τον εαυτό του ως διάδοχο της παγκόσμιας υπόθεσης της αλ Κάιντα».

Δεν εμφάνισαν ποτέ σορό

Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Χάμζα είχε σκοτωθεί, δεν παρουσιάστηκε ποτέ σορός μετά την αντιτρομοκρατική επιχείρηση.

«Περαιτέρω πληροφορίες και πηγές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οικογενειακές τηλεφωνικές συνομιλίες είχαν χειραγωγηθεί ώστε να ενισχύσουν τις πληροφορίες που είχαν υποκλαπεί και ότι το αποτέλεσμα ήταν να αφαιρεθεί ο Χάμζα από τη λίστα ενεργών στόχων, ενώ στην πραγματικότητα παρέμενε υπό προστασία», υποστηρίζει η έκθεση.

Στις 14 Νοεμβρίου 2022, ο Χάμζα φέρεται να ορίστηκε επίσημα εμίρης, δηλαδή αρχηγός της αλ Κάιντα. Η τοποθέτηση φέρεται να έγινε στο ανακατασκευασμένο στρατόπεδο αλ Φαρούκ στην Κανταχάρ, το οποίο είχε δημιουργήσει ο πατέρας του πριν καταστραφεί.

🇦🇫🇺🇸🇬🇧 Osama bin Laden’s son may still be alive, and allegedly plotting al-Qaeda’s next attacks on the West.



Hamza bin Laden was declared dead in 2019. A new intelligence assessment claims the whole thing was staged.



Al-Qaeda and the Haqqani Network, a powerful militant group… pic.twitter.com/NzOHiDbqLj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2026

Στη συνάντηση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Ταλιμπάν, του Δικτύου Χακάνι, της Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν, καθώς και αντιπρόσωποι οργανώσεων από την Αφρική και τη Συρία.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά την ανανεωμένη απειλή της αλ Κάιντα.

«Η βασική προειδοποίηση είναι ότι η αλ Κάιντα δεν πρέπει πλέον να αξιολογείται ως μια ηττημένη οργάνωση του παρελθόντος», επισημαίνεται. «Έχει διατηρήσει υπομονή, ανώτερα στελέχη με εμπειρία, περιφερειακούς βραχίονες και ένα ισχυρό όνομα. Το Αφγανιστάν υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν της προσφέρει στρατηγικό βάθος, ενώ η σύγκρουση στη Γάζα, ο ανταγωνισμός κρατών στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν, η ανασφάλεια στο Σαχέλ και η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση δημιουργούν ευκαιρίες κινητοποίησης. Η επανεμφάνιση του Χάμζα μπιν Λάντεν, είτε έχει κυρίως επιχειρησιακή είτε συμβολική σημασία, μπορεί να ενώσει όλα αυτά τα στοιχεία».

protothema.gr