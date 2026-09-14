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Σε σχέδιο που είχε καταστρώσει με τη CIA για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, αποκαλύπτοντας ότι η επιχείρηση τελικά δεν προχώρησε, καθώς υπήρχαν φόβοι πως μια αποτυχία θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε αθώους πολίτες.

Ο 80χρονος Κλίντον αναφέρθηκε στο σκεπτικό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης στην εκπομπή «Cats Roundtable» του WABC, με παρουσιαστή τον Τζον Κατσιματίδη. Παράλληλα, τόνισε πως κατάλαβε «αμέσως» ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, την ώρα που παρακολουθούσε τις δραματικές εξελίξεις πριν από 25 χρόνια, στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

«Είχα εξουσιοδοτήσει τη CIA να προσπαθήσει να τον εξουδετερώσει», είπε ο Κλίντον στον Κατσιματίδη, προσθέτοντας ότι είχε ξεκαθαρίσει στην υπηρεσία πως θα ήταν θετικό να συλληφθεί ζωντανός ο μπιν Λάντεν, αλλά η βασική προτεραιότητα ήταν «να σταματήσει η δράση του».

Bill Clinton says the CIA called off a plan to take out Osama bin Laden before 9/11.

The former president told a radio host he had authorised the operation but the agency dropped it at the last minute over fears of killing civilians. Clinton said he did not second-guess the… pic.twitter.com/i69LHtKYbr — The Uninvited Press (@duninvitedpress) September 14, 2026

«Φοβήθηκα και θύμωσα, επειδή είχαμε προσπαθήσει να τον πιάσουμε και στο παρελθόν και η CIA, την τελευταία στιγμή, ακύρωσε ένα σχέδιο που πιστεύω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει», είπε ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος.

«Όμως φοβούνταν ότι, αν αποτύγχαναν, θα σκότωναν πολλούς αθώους πολίτες. Δεν ήθελαν να πάρουν αυτό το ρίσκο. Δεν αμφισβήτησα την κρίση τους, αλλά πιστεύω ότι, τελικά, ο μπιν Λάντεν ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό που έκανε και διέθετε πολλά χρήματα και μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε για να προσθέσει: «Μακάρι να είχαμε κάνει ακόμη περισσότερα για να τον πιάσουμε. Πάντα πίστευα ότι ήταν η μεγαλύτερη απειλή για εμάς. Ήθελα να τον πιάσουμε και έκανα ό,τι μπορούσα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Κλίντον πρόσθεσε επίσης ότι κατάλαβε πως ο μπιν Λάντεν βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου αμέσως μόλις είδε στην τηλεόραση το δεύτερο αεροπλάνο να προσκρούει στους Δίδυμους Πύργους, καθώς γνώριζε ότι ο εγκέφαλος της Αλ Κάιντα σχεδίαζε επί μακρόν ένα χτύπημα στο αμερικανικό έδαφος.

Η αγωνία για την κόρη του

«Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν στην Αυστραλία. Η Χίλαρι ήταν στην Ουάσινγκτον. Η κόρη μας, όμως, βρισκόταν στο Κάτω Μανχάταν και είχαμε πεθάνει από την αγωνία μας. Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους στους οποίους είχαν πει απλώς να περπατούν προς τον βορρά. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της», είπε ο Κλίντον.

«Παρακολουθούσα τηλεόραση στην Αυστραλία όταν χτύπησε το δεύτερο αεροπλάνο. Είπα αμέσως ότι το έκανε ο μπιν Λάντεν. Όλοι με κοίταξαν και μου είπαν: “Πώς το ξέρεις;”. Και απάντησα: “Επειδή οι μόνοι αντίπαλοι που έχουμε και διαθέτουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο είναι το Ιράν και ο μπιν Λάντεν”», θυμήθηκε και συμπλήρωσε: «Και οι Ιρανοί δεν θα το έκαναν, γιατί θα μπορούσαμε να τους σβήσουμε από προσώπου Γης αμέσως. Ο μπιν Λάντεν, από την άλλη, ήταν κρυμμένος σε μια σπηλιά στο Αφγανιστάν. Απλώς ήξερα ότι έπρεπε να είναι αυτός. Γνώριζα επίσης ότι σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό να κάνει αυτό που τελικά έκανε, να μας χτυπήσει».

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε τελικά στις 2 Μαΐου 2011, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης ακριβείας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, των Navy SEALs, στο συγκρότημα όπου κρυβόταν στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Δεν αποκλείει νέες επιθέσεις

Ο Κλίντον πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανό η Νέα Υόρκη να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης, υποστήριξε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον «πολύ καλύτερα προετοιμασμένες» για ένα χτύπημα τέτοιας κλίμακας.

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως πιθανό. Νομίζω ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε για το ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να γίνει ξανά στόχος τρομοκρατών.

«Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι τώρα απ’ ό,τι τότε. Όμως αρκεί να αποτύχεις μία φορά και μετά έχεις τεράστιο πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει να αποτελεί διαρκώς μέρος του σχεδίου εθνικής ασφάλειας της χώρας μας», τόνισε.

Και κατέληξε: «Αν κυβερνάς μια χώρα, θέλεις να κάνεις μεγάλα καλά πράγματα να συμβούν και να εμποδίσεις μεγάλα κακά πράγματα από το να συμβούν. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε ως χώρα και ίσως εκεί μπορούμε να ξαναβρούμε την ενότητά μας».

protothema.gr