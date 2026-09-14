Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρη Θεοχάρη, με το διμερές εμπόριο προϊόντων να ανέρχεται το 2025 στα €3,3 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, εξετάστηκαν τρόποι διεύρυνσης του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο, είναι αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, η επιχειρηματική συνεργασία των δύο χωρών υποστηρίζεται ήδη μέσω επιχειρηματικών αποστολών, εκθέσεων και απευθείας επαφών μεταξύ επιχειρήσεων.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ευρύτερα ζητήματα περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας.

Αύξηση 12,3% στις εξαγωγές κυπριακών προϊόντων

Η Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου ως προς τις εισαγωγές προϊόντων και την έκτη σημαντικότερη αγορά για τις εγχώριες εξαγωγές της, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εγχώριες εξαγωγές κυπριακών προϊόντων προς την Ελλάδα ανήλθαν το 2025 στα €163 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 12,3%. Παράλληλα, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Κύπρου προς την Ελλάδα ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ