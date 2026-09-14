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Αναπάντητα ερωτήματα μένουν από την επίσημη τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, για τους λόγους που οδήγησαν στον τερματισμό της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «μαύρο βαν» και τις παρακολουθήσεις γενικότερα.

Στη γραπτή του τοποθέτηση, που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, αναφέρει ότι ο λόγος που αποφασίστηκε ο τερματισμός της ερευνητικής διαδικασίας από την Αρχή είναι ότι τα ζητήματα που αυτή προτίθετο να εξετάσει, είχαν ήδη διερευνηθεί από τις διωκτικές Αρχές τα προηγούμενα χρόνια.

Η θέση αυτή δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από γεγονότα. Η Αρχή επρόκειτο να διερευνήσει ζητήματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να είχαν διερευνηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του «μαύρου βαν» που έκλεισε με την καταδίκη της ιδιοκτήτριας εταιρείας του επίμαχου οχήματος WsWispear.

Τουλάχιστον δυο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να διερευνηθούν από καμιά αρμόδια Αρχή σε εκείνο το χρονικό σημείο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ποινική έρευνα για το «μαύρο βαν» ολοκληρώθηκε πριν από το φθινόπωρο του 2021, οπότε και καταχωρίσθηκε υπόθεση. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχαμε αποκαλύψει θέμα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Αγγελίδης, αδερφός του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, υπήρξε συνέταιρος με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο προκύπτει από το γεγονός ότι ο Σάββας Αγγελίδης καλείτο να αποφασίσει αν θα διώξει τον κ. Άβνι, τη στιγμή που ο τελευταίος ήταν συνέταιρος του αδερφού του.

Επιπλέον, εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών συμβεβλημένη με το δικηγορικό γραφείο που είχε ως συνιδρυτή τον Σάββα Αγγελίδη, είχε συνεργαστεί με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.

Και οι δυο υποθέσεις προέκυψαν κατά την πολυετή δημοσιογραφική ενασχόλησή μας με την υπόθεση και συμπεριλαμβάνονται με άλλα αποκαλυπτικά στοιχεία στο βιβλίο «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», που όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αποτελούσε αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνάς της που εν τέλει τερματίστηκε.

Να σημειωθεί ότι το philenews προσπάθησε να λάβει τηλεφωνικώς τοποθέτηση από τον Γιώργο Σαββίδη σήμερα το πρωί, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση μας.

Αυτούσια η γραπτή τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα:

«Σε σχέση με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, «αναφορικά με τις ενέργειες για διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση του ‘μαύρου βαν’», ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022 που εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, η Αρχή, με διαβαθμισμένη επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόθεσή της για διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης του «μαύρου βαν», οι οποίες αναγράφονταν λεπτομερώς στην εν λόγω επιστολή και δεν αφορούσαν στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία. Με την επιστολή της η Αρχή ζητούσε να ενημερωθεί καθηκόντως κατά πόσον, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εμποδίζεται να διεξάγει τη δική της έρευνα.

2. Στις 30 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε επίσης με διαβαθμισμένη επιστολή στην Αρχή ότι, όλες ανεξαιρέτως οι πτυχές που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω επιστολή της είχαν ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, ενημερώνοντας την για το αποτέλεσμα της διερεύνησης και την εξέλιξη της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου.

3. Με βάση την πιο πάνω απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα και δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022, η Αρχή αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα για το «μαύρο βαν», ενημερώνοντας τον Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή της ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026.

4. Η αναφορά στην παράγραφο 7 της ανακοίνωσης της Αρχής ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία, ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που αυτή περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η Αρχή, ορθά, είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026».