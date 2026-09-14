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Γιγαντιαίες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση εντοπισμού τεράστιας ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό. Σε συνέχεια των 126 κιλών που εντοπίστηκαν το Σάββατο, σήμερα εντοπίστηκαν ακόμα 260 κιλά ναρκωτικών σε αποθήκη εκτελωνισμού κοντά στο λιμάνι.

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να πρόκειται για την ίδια ουσία, δηλαδή κεταμίνη, ενώ η χώρα προέλευσης είναι και σε αυτή την περίπτωση η Γερμανία. Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και αυτά καμουφλαρισμένα σε υλικά οικοδομής.

Η ΥΚΑΝ είναι πεπεισμένη ότι η υπόθεση συνδέεται με εκείνη του Σαββάτου, για την οποία συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο ζευγάρια, από Παλαιστίνη και Ισραήλ. Οδηγήθηκαν χθες (13/9) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στην νέα ποσότητα μετά από έρευνες στις οικίες των υπόπτων. Φαίνεται να έχουν εντοπιστεί έγγραφα που σχετίζονται με την αποθήκη. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν η μαμούθ ποσότητα κεταμινης αφίχθηκε στην Κύπρο ως ενδιάμεσος προορισμός.

Φωτογραφίες από την κατάσχεση των 126 κιλών το Σάββατο

Η πληροφορία που είχε αξιοποιηθεί από τους ανακριτές πριν από τη διενέργεια των ερευνών του περασμένου Σαββάτου, έκανε λόγο για εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από Ισραηλινούς και πρόσωπα αραβικής καταγωγής, η οποία φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο. Η μεταφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γινόταν μέσω υπερπολυτελών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούσαν μαρίνες και λιμάνια της Λάρνακας και της Λεμεσού.