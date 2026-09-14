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Το Optimus Prime, ένα σκάφος που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε βαθιά νερά με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό, έχει ξεκινήσει τις εργασίες του σήμερα στο σημείο του ναυαγίου της Filo jet, ανοικτά της Κερύνειας που συνέβη στις 30 Αυγούστου. Από τις 7 Σεπτεμβρίου δεν έχουν ανευρεθεί νέοι σοροί ενώ οι συγγενείς εξακολουθούν να βρίσκονται κάθε μέρα στο λιμάνι της Κερύνειας, κάτω από τέντες, περιμένοντας νέα.

Το νέο πλοίο ανήκει σε ιδιωτική τουρκική εταιρεία την οποία ναύλωσε το ψευδοκράτος την περασμένη εβδομάδα, κατά την επίσκεψη του «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Ο Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε χθες ότι με τις τεχνικές δυνατότητες του νέου πλοίου, «στοχεύουμε να φτάσουμε στα εσωτερικά τμήματα του ναυαγίου, που βρίσκονται 554 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, και να βρούμε τους αγνοούμενους μας».

Αλλαγή στο «υπουργείο μεταφορών»

Εξάλλου, σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο σήμερα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και ο νέος «υπουργός μεταφορών», Φαίζ Σοτσιούογλου, ο οποίος θα παραλάβει από τον αναπληρωτή «υπουργό μεταφορών», «υπουργό δημοσιονομικών», Οζντεμίρ Μπέροβα.

Ο κ. Σουτσιούογλου είχε διατελέσει στην αρχή της θητείας αυτής της «κυβέρνησης» «πρωθυπουργός», αλλά παραιτήθηκε και από την θέση αυτή και από την προεδρία του ΚΕΕ, αναλαμβάνοντας τότε και τα δύο πόστα ο Ουνάλ Ουστέλ. Επίσης ο Χασάν Τατσόϊ θα αναλάβει καθήκοντα «υπουργού οικονομίας και ενέργειας», στη θέση του Ολγκούν Αμτζιάογλου.

Οι Σουτσιούογλου και Τατσόϊ, επισημαίνει από τον τ/κ Τύπο, ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΚΕΕ και κάποτε δεν προσέρχονταν ούτε σε κρίσιμες ψηφοφορίες στη «βουλή».

Ο Φαζί Σοτσιούογλου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ερχάν Αρικλί, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του λίγες μέρες μετά το ναυάγιο και την ίδια μέρα το κόμμα του αποχώρησε από την «κυβέρνηση». Ο κ. Αρικλί πήγε για πρώτη φορά προχθές στο χώρο του λιμανιού της Κερύνειας όπου βρίσκονται οι συγγενείς των αγνοουμένων περιμένοντας νέα και αντιμετώπισε, σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, την οργή και σκληρές αντιδράσεις.

ΚΥΠΕ