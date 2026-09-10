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Με πλειοψηφία η «βουλή» στα κατεχόμενα ενέκρινε σήμερα την πρόταση του ΚΕΕ για την δημιουργία ερευνητικής «κοινοβουλευτικής επιτροπής» για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας ανοικτά της Κερύνειας.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί ανέφερε στην έκτακτη συνεδρία της «βουλής» ότι η επιτροπή δεν πρέπει να είναι μια επιτροπή του φαίνεσθαι τονίζοντας ωστόσο ότι οι ποινικές και νομικές διαδικασίες ανήκουν στη «δικαστική εξουσία» και πως όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να βρεθούν.

Αυτή η επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει την αμέλεια, πρέπει να διεξάγει το έργο της υπό την «προεδρία του ΡΤΚ», είπε, θυμίζοντας ότι το ναυάγιο έγινε υπό την «διακυβέρνηση», ΚΕΕ, ΔΚ ΚΑ.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» Ουνάλ Οστέλ απέρριψε το αίτημα του ΡΤΚ για την προεδρία της εν λόγω επιτροπής λέγοντας ότι αυτοί είναι «κυβέρνηση» και πρέπει να «προεδρεύουν». Η επιτροπή, συνέχισε, θα απαρτίζεται από 3 «βουλευτές» του ΚΕΕ και 2 του ΡΤΚ. «Κατά τη διεξαγωγή αυτών των ερευνών, έχουμε ρυθμίσει τη διοικητική διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν έχει αμφιβολίες και έχουμε υποστηρίξει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη δικαστική διαδικασία».

Αυτή η πρόταση του κ. Ουστέλ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την «βουλή».

Χθες η τελευταία κηδεία νεκρού του ναυαγίου

Στη Μερσίνη κηδεύτηκε χθες ο Μουσταφά Κεμάλ Γιαραλί, η σορός του οποίου ήταν η τελευταία που ανασύρθηκε από το βυθισμένο πλοίο της Filo Jet.

Οι νεκροί επισήμως από το ναυάγιο που συνέβη στις 30 Αυγούστου ανοιχτά της Κερύνειας είναι 14 ενώ 14 είναι και οι αγνοούμενοι. Η τελευταία σορός από το σημείο βύθισης του Filo Jet ανασύρθηκε στις 7 Αυγούστου.

Οι έρευνες για εντοπισμό των 14 αγνοουμένων συνεχίζονται με τα πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Ισίν ενώ το Αλεμντάρ επέστρεψε στο λιμάνι του για τακτική τεχνική συντήρηση και ανεφοδιασμό. Σήμερα επρόκειτο να αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη και να έρθει στην περιοχή του ναυαγίου για να ξεκινήσει επιχειρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, ακόμη ένα εξειδικευμένο πλοίο με τεχνολογία για μεγαλύτερο βάθος στο βυθό της θάλασσας.

Ο στόχος μας είναι σαφής: να βρούμε τους αγνοούμενους, ανέφερε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στην Άγκυρα δύο ημέρες, γύρισε στα κατεχόμενα χθες και σήμερα μετέβη στο κέντρο συντονισμού στο λιμάνι της Κερύνειας ενώ ενημέρωσε και τος συγγενείς των αγνοουμένων, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν εκεί περιμένοντας νέα.

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έρευνας απαιτούν χρόνο λόγω του βάθους της θάλασσας, των συνθηκών της περιοχής και της κατάστασης του ναυαγίου. Ωστόσο, συνεχίζουμε το έργο μας με αποφασιστικότητα, επεκτείνοντας τις δυνατότητές μας και ενεργοποιώντας νέες τεχνικές δυνατότητες», πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη «βουλή» συζήτηση σε έκτακτη συνεδρία της «ολομέλειας» για την λειτουργία «κοινοβουλευτικής επιτροπής» έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Εχουν κατατεθεί δύο προτάσεις για κάτι τέτοιο, από το ΡΤΚ και το ΚΕΕ.

Δικαιοσύνη ζητά η μητέρα νεκρού

Η Μεριέμ Κούρτ, μητέρα του Ισμαήλ, η σορός του οποίου ανασύρθηκε πρώτη από το βυθισμένο καταμαράν ανέφερε στην Γενί Ντουζέν πως το ναυάγιο δεν ήταν ατύχημα και όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να πληρώσουν.Ο Κουρτ πήγαινε στην Τουρκία για να επισκεφτεί τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος έπασχε από καρκίνο τέταρτου σταδίου.

«Δεν πρέπει να το αφήσουν αυτό να περάσει. Θα κυνηγήσω την υπόθεση μέχρι το τέλος. Να επικρατήσει η δικαιοσύνη και να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη». Η Μεριέμ Κουρτ είπε ότι ζει στο Χατάι, ενώ τα άλλα παιδιά της ζουν στη Μερσίνη. Ο Ισμαήλ Κουρτ ζούσε στα κατεχόμενα και εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας. Ο γιος της είπε ήταν ένας άγγελος, πολύ διακριτικός, υπομονετικός και καλός άνθρωπος. «Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν τριών ετών, υπέφερε πολύ», ανέφερε.

Τελευταία φορά μίλησε μαζί του μια ώρα πριν αναχωρήσει πλοίο. Της είπε ότι πάει Τουρκία και του απάντησε «Καλώς, γιε μου, ο Θεός να ευλογεί το ταξίδι σου, να πάει καλά η δουλειά σου. Ο Θεός να σε φυλάει. «Ευχαριστώ μαμά» της είπε με την Μεριέμ να εύχεται να είχαν μιλήσει λίγο περισσότερο τότε.

«Δεν πρέπει να αφεθεί αυτή η υπόθεση. Οι άνθρωποι περιμένουν και κλαίνε στο λιμάνι. Είθε ο Θεός να τους δώσει υπομονή και να επανενωθούν σύντομα με τις οικογένειές τους. Είθε να έχουν κι αυτοί μια γη να καταλήξουν». Ζήτησε η δικαιοσύνη να επικρατήσει και αν κι αυτό δεν θα τους ηρεμήσει εντελώς, όπως ανέφερε, τουλάχιστον θα είναι μια παρηγοριά.

Κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού ο Έρχιουρμαν

Στο μεταξύ σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί, ο Τούφαν Έρχιουρμαν, σχολιάζοντας τις συχνές εκκλήσεις για «αποφυγή της πολιτικής» μετά τις μεγάλες τραγωδίες, ανέφερε ότι η πραγματική συζήτηση δεν είναι αν πρέπει να ασκείται πολιτική, αλλά μάλλον «τι είδους πολιτική» πρέπει να διεξάγεται.

Υπάρχουν λέξεις που επιδεινώνουν τον πόνο, που εντείνουν την οδύνη κι από τις δύο πλευρές, συνέχισε, λέγοντας ότι δεν χάνουμε μόνο ανθρώπους, αλλά και την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας.

«Σήμερα, ένα φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη, και μάλιστα τον κόσμο γενικότερα: το φάντασμα της ‘λαϊκιστικής ριζοσπαστικής δεξιάς’. Η ‘ξενοφοβία’ της, ακόμη και ο ‘ρατσισμός’ της…» Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει για ερωτήματα ή αναφορές ως προς τα θύματα της ναυτικής τραγωδίας ως προς το ποιοι είναι, από πού κατάγονται και τί δουλειά έκαναν.

Οι «κακοί σπόροι», κατά την έκφρασή του, σπέρνονται με λόγια, συνθήματα και διάφορα άλλα, καλλιεργούνται προσεκτικά και πρέπει να προστατευθούμε από αυτούς, «ξεριζώνοντάς τους με αδιάκοπη προσπάθεια. Διαφορετικά, βλέπουμε τι συμβαίνει».

Ο κ. Έρχιουρμαν θέτει επίσης θέμα για την μη καταγραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα, με «μετανάστες χωρίς κανένα σχέδιο, υπολογισμό ή προγραμματισμό». Αλλά, συνεχίζει, απολύτως τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί τον διαχωρισμό των ανθρώπων με βάση την εθνικότητα, τον τόπο γέννησης ή οτιδήποτε άλλο, ούτε νομιμοποιεί την ξενοφοβία ή τον ρατσισμό.

Η κουλτούρα των Τ/κ, καταλήγει, τους έχει προστατεύσει μέχρι τώρα από αυτούς τους «κακούς σπόρους».

ΚΥΠΕ