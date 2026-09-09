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Με τους Υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας και Δικαιοσύνης της Τουρκίας συναντήθηκε στην Άγκυρα ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ καθώς και με την αρχηγό του τουρκικού ΓΕΣ και του ναυτικού,ο οποίος νωρίτερα χθες είχε συνάντηση με τον Τούρκο Αναπληρωτή Πρόεδρο και μαζί του ήταν ο «κυβερνητικός» εταίρος και «αναπληρωτής πρωθυπουργός», πρόεδρος του ΔΚ, Φικρί Ατάογλου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ με τον Χακάν Φιντάν συζήτησε για τις έρευνες εντοπισμού των αγνοουμένων στο βυθισμένο πλοίο ανοικτά της Κερύνειας, τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, την συνεργασία Τουρκίας – ψευδοκράτους και «περιφερειακές εξελίξεις».

Σε γραπτή του δήλωση ο Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι είχε επίσης συναντήσεις με τον Τούρκο ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Σελτσιούκ Μπαϊρακτάρογλου, τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων, Ναύαρχο Ερτζιουμέντ Τατλίγολου, τεχνικές ομάδες από αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών με εμπειρία και τεχνική ικανότητα στην υποβρύχια έρευνα και διάσωση.

Ανέφερε ότι, στο πλαίσιο των επαφών του στην Άγκυρα, έχει εγκριθεί μια ιδιωτική εταιρεία με εμπειρία και την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για επιχειρήσεις έρευνας σε βάθος στη θάλασσα.

Με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, πρόσθεσε, συζήτησαν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης μετά το ατύχημα, καθώς και τα νέα βήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αναζήτηση των αγνοουμένων και την τρέχουσα νομική διαδικασία.

Έγινε κι ενημέρωση με βάση τις τεχνικές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών εταιρειών.

Με τον αρχηγό ΓΕΣ και τον αρχηγό των ναυτικών δυνάμεων, πρόσθεσε, συζήτησαν κατ’ ιδίαν τις έρευνες και το τί μπορεί να γίνει από δω και πέρα.

Στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος, ο κ. Ουστέλ ανάφερε ότι είχε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ώστε «να φωτιστεί κάθε πτυχή και να αποδοθεί δικαιοσύνη».

ΚΥΠΕ