Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε εμπρησμό οφείλεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε ισόγεια κατοικία στην Αγία Νάπα, με τη λυόμενη αποθήκη που εφαπτόταν της κατοικίας να υφίσταται εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 06:17 σε ισόγεια λυόμενη αποθήκη, η οποία εφαπτόταν της κατοικίας, και τέθηκε υπό έλεγχο στις 7:10 από μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου», οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Μετά τη διερεύνηση των αιτίων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό.