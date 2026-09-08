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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Δευτέρας σε ανώγειο οικία κτηριακού συγκροτήματος κατοικιών στα Λατσιά, στην επαρχία Λευκωσίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα και επηρεάζοντας από καπνό και θερμότητα και τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 09:58 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 10:24.

Ο ένοικος απουσίαζε από την οικία την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και δεν κινδύνευσε κανείς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα, όπου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο καπνός και η θερμότητα επηρέασαν και τους υπόλοιπους χώρους της οικίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από σημεία ηλεκτροδότησης.