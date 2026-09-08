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Σε μια περίοδο όπου περιφερειακά παρουσιάζεται σημαντική κινητικότητα σε διάφορα επίπεδα -συνεπεία και της σύγκρουσης Ιράν – ΗΠΑ- η τριμερής στο Ελ Αλαμέιν είναι μια ευκαιρία για ξεκαθάρισμα ως προς το πού στέκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις της Αιγύπτου με Κύπρο και Ελλάδα. Για τη Λευκωσία και την Αθήνα η τριμερής είναι ευκαιρία να εντοπίσουν τυχόν διαφοροποιήσεις στη στάση του Καΐρου, μετά και την αναθέρμανση των σχέσεών του με την Άγκυρα. Αφού ένα 24ωρο πριν από την τριμερή του Ελ Αλαμέιν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ στο Χ, μεταξύ άλλων έγινε και ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά ζητήματα. Το επόμενο συμβούλιο στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας – Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Η χρονική συγκυρία της συνάντησης, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι, με τους οποίους ο Φιλελεύθερος μίλησε, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σημειώνουν δε το ότι η τριμερής πραγματοποιείται μετά από περίοδο έντονης περιφερειακής κινητικότητας και ειδικότερα μετά την υπογραφή της συμφωνίας κοινής άμυνας στη Μέκκα (Σ. Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν).

Από κυπριακής πλευράς, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο αναπτύσσει παράλληλα τις σχέσεις του με την Άγκυρα, η Αίγυπτος επιλέγει να επαναβεβαιώσει έμπρακτα την στρατηγική σημασία που αποδίδει στις σχέσεις της με την Κύπρο και την Ελλάδα. Σημειώνεται ακόμα ότι η κοινή παρουσία των τριών ηγετών στο Ελ Αλαμέιν θα στείλει μήνυμα συνέχειας, αυτοτέλειας και ανθεκτικότητας του τριμερούς σχήματος. Θέση της Λευκωσίας είναι πως οι παράλληλες περιφερειακές συνεργασίες δεν αναιρούν ούτε υποβαθμίζουν την στρατηγική σχέση Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, για την Κυπριακή Δημοκρατία, η διατήρηση αυτής της στενής σχέσης με την Αίγυπτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και της ανάγκης να παραμένουν ενεργοί και αξιόπιστοι οι μηχανισμοί συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τριμερής συνεργασία Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας αποτελεί ένα από τα πιο εδραιωμένα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας.

Η συνεργασία των τριών χωρών

Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 2014 και έκτοτε έχει αναπτυχθεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ηγετών, υπουργών και τεχνικών ομάδων.

Η συνάντηση του Ελ Αλαμέιν δεν υποκαθιστά την κανονική Τριμερή Σύνοδο Κορυφής. Αποτελεί στρατηγική συζήτηση περιορισμένης διάρκειας, με κύριο στόχο την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η 11η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μαζί με την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου και Αιγύπτου, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ώθηση, τόσο στις διμερείς, όσο και στις τριμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία έχει η αναμενόμενη θετική αναφορά στο Κυπριακό, καθώς και η επαναβεβαίωση της περιφερειακής συνεργασίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Έπονται τριμερείς ΥΠΑΜ και ΥΠΕΞ

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο η 6η Τριμερής Συνάντηση υπουργών Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, η πρώτη μετά το 2022.

Η επαναδραστηριοποίηση αυτού του πυλώνα έχει ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία και μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία σε κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια και ανταλλαγή εκτιμήσεων.

Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται επίσης τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Χριστοδουλίδης – Σίσι

Σε διμερές επίπεδο οι Πρόεδροι Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου και θα συζητήσουν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δοθεί έμφαση στην προετοιμασία της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου και Αιγύπτου και της 11ης τριμερούς στη Λευκωσία, στην περαιτέρω εμβάθυνση του πολιτικού και διπλωματικού συντονισμού, στη συνέχιση της ενεργειακής συνεργασίας και στις περιφερειακές εξελίξεις.

Στρατηγική σχέση με βάθος

Οι σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου βρίσκονται σήμερα σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών και έχουν αποκτήσει σαφή στρατηγικό χαρακτήρα. Η Κύπρος θεωρεί την Αίγυπτο έναν από τους σημαντικότερους και σταθερότερους εταίρους της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση των δύο χωρών δεν περιορίζεται σε επιμέρους τομείς συνεργασίας, αλλά στηρίζεται σε συνεχή πολιτικό συντονισμό, κοινή αντίληψη για τη σταθερότητα στην περιοχή και σε ένα πυκνό πλέγμα διμερών και τριμερών μηχανισμών.

Στις 24 Απριλίου 2026 Χριστοδουλίδης και αλ Σίσι συναντήθηκαν στη Λευκωσία και υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για τη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου και Αιγύπτου. Η Διακήρυξη κωδικοποίησε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων και έθεσε το πλαίσιο για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να φτάσει στο Ελ Αλαμέιν γύρω στις 9.30 το πρωί και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο αλ Σίσι. Ακολούθως θα μεταβεί στο χώρο της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης.

Η άτυπη τριμερής συνάντηση Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο προεδρικό παλάτι λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο γύρους: Ο πρώτος γύρος θα αφορά την τριμερή συνεργασία και ο δεύτερος τις περιφερειακές εξελίξεις.

Με το πέρας της τριμερούς συνάντησης οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις ενώ θα ακολουθήσει γεύμα. Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αίγυπτο θα ολοκληρωθεί στις 4 το απόγευμα.

Ενίσχυση των παραγόντων ισχύος της χώρας

Όλες μας οι κινήσεις αποσκοπούν στο να ενισχύσουμε τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας εσωτερικούς και εξωτερικούς κάτι το οποίο βοηθάει και στη μεγάλη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε την Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σημείωσε ότι, με την Αίγυπτο, είναι προγραμματισμένη και τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας «πολύ σύντομα», και ακολούθως των υπουργών Εξωτερικών, «ακολούθως θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο την επίσημη τριμερή συνάντηση και θεωρώ όλα αυτά, όπως και αυτά που γίνονται στο εσωτερικό, είχαμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις χθες σε σχέση με το επίδομα τέκνου, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε που ξεκίνησε με την φορολογική μεταρρύθμιση, τώρα με τη συνταξιοδοτική και πολλά άλλα, για να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

«Όλες μας οι κινήσεις αποσκοπούν στο να ενισχύσουμε τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας εσωτερικούς και εξωτερικούς κάτι το οποίο βοηθάει και στη μεγάλη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Και μια και λέμε για παράγοντες ισχύος, για ασφάλεια, είμαστε εδώ, να συζητήσουμε, είναι ένα θέμα που άπτεται της ασφάλειας της χώρας μας και μέσα από το διάλογο που θα γίνει είμαστε πάντοτε δίπλα στους παραγωγούς μας. Ήταν μια καλή χρονιά, φέτος, χωρίς να παραβλέπω τα προβλήματα με τον αφθώδη πυρετό», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη την Πέμπτη από τον Πρόεδρο του Ισραήλ. «Υπάρχει αρκετή κινητικότητα σε σχέση και με τις εξελίξεις στην περιοχή», είπε.