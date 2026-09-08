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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή, διάρρηξη και κλοπή.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 545 οχήματα και ελέγχθηκαν 756 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 266 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 147 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα.