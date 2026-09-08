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Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας επιτεύχθηκε πρόσφατα με την έγκριση της μελέτης για το νέο σύγχρονο Κέντρο Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Αστυνομίας, το γνωστό C3.

Η έγκριση έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο και από τη μελέτη θα διαφανεί το συνολικό κόστος για τη δημιουργία του Κέντρου αλλά και για το χώρο που θα εγκατασταθεί.

Ερωτηθείς από τον «Φ» για το τι θα περιλαμβάνει η μελέτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι στο Κέντρο που θα δημιουργηθεί, θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί σε πραγματικό χρόνο, την αναγκαία επιχειρησιακή πληροφόρηση από όλες τις υπηρεσίες και σταθμούς της Αστυνομίας.

Θα επιτρέπει, πρόσθεσε, καλύτερη εικόνα και συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Κύπρο. Στόχος είναι η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και η άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά. Πρόκειται για σημαντικό βήμα στον τεχνολογικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, τόνισε ο κ. Φυτιρής.

Εκτός από τη μελέτη για το Κέντρο, θα γίνει παράλληλα και η μελέτη για τον χώρο, ο οποίος δεν θα είναι η πτέρυγα στο πρώην ΓΕΕΦ, όπως αρχικά προοριζόταν, η οποία κρίθηκε ως ακατάλληλη.

Το Κέντρο θα διαθέτει τεράστιες τηλεοράσεις που θα συνδέονται μέσω των διαθέσιμων μέσων της Αστυνομίας (ελικόπτερα, drones, κάμερες) και θα έχουν απ’ ευθείας εικόνα από ένα γεγονός ώστε να λαμβάνονται άμεσα καθοριστικές αποφάσεις. Όλα τα αστυνομικά οχήματα θα είναι εμφανή σε χάρτη για τη θέση τους, ενώ θα υπάρχει άμεση και συνεχής επαφή με τους υπεύθυνους αξιωματικούς για εκτίμηση της κατάστασης και για λήψη οδηγιών. Για το θέμα ενημέρωσε χθες τις συντεχνίες των αστυνομικών ο αρχηγός, Θεμιστός Αρναούτης.

Η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας ξεκίνησε προ μιας πενταετίας, ωστόσο, τα πράγματα δεν κινήθηκαν τόσο γρήγορα, όσο θα έπρεπε, λόγω διαφόρων προβλημάτων και διαδικασιών με προσφορές. Η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, λόγω και των συνεχών και αυξημένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Αστυνομία, αλλά και της ανάπτυξης νέων μορφών εγκλήματος, ένεκα των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών.

Επιβάλλεται, κατά το Υπουργείο, η αναδιοργάνωσή της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο ρόλο της και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ενός πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Προς υλοποίηση των πιο πάνω, προωθείται η ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών από οίκους συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι προσφορές για την πρώτη και δεύτερη σύμβαση έχουν προκηρυχθεί, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και κατακυρώθηκαν στον επιτυχόντα προσφοροδότη.