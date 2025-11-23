Συνεννοήσεις που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε σώμα ασφαλείας περιλαμβάνουν οι παρενέργειες της Αστυνομίας Κύπρου από την εγκληματικότητα, αλλά και την πίεση που δέχεται το σύστημα σωφρονισμού λόγω υπερπληθυσμού των Κεντρικών Φυλακών.

Αδιάψευστη μαρτυρία καταγράφεται σε εσωτερικά σημειώματα ανώτερων στελεχών της αστυνομικής Δύναμης που εξασφάλισε ο «Φ» στο πλαίσιο διερεύνησης του όλου ζητήματος και τα οποία αποκαλύπτει σήμερα.

Αυτά δείχνουν ότι από τον Αύγουστο και ολόκληρο το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος) πήγαιναν κι έρχονταν γραπτές οδηγίες από το αρχηγείο σε σχέση με τα κρατητήρια, τα οποία παρουσιάζονταν βαρυφορτωμένα.

Είπε ότι παράκουσαν

Ο βοηθός αρχηγός τοπικής αστυνόμευσης και επιχειρησιακής υποστήριξης, Ιωάννης Μαυρόχαννας, σε σημείωμά του στις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου εμφανίζεται να κάνει αυστηρές συστάσεις γιατί προηγούμενες σαφείς οδηγίες του κατά τον Αύγουστο δεν εκτελούνταν, με αποτέλεσμα σε κάθε κελί κρατητηρίου να τοποθετούνται πέραν των δυο προσώπων.

Έφταιγαν τον ίδιο

Μάλιστα, η επιστολή του κ. Μαυρόχαννα περιλαμβάνει επίρριψη ευθυνών γι΄ αυτή την κατάσταση, δηλαδή, το γεγονός ότι οι οδηγίες του δεν εκτελούνταν. Αναφέρεται στους αξιωματικούς υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, οι οποίοι, με βάση πάντα τον κ. Μαυρόχαννα, τον επικαλούνταν για να παρακούσουν τις ίδιες του τις οδηγίες. Το φαινόμενο αυτό ομοιάζει με τραγέλαφο, ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά υπερβολή για τα όσα καταγράφουμε στο παρόν ρεπορτάζ.

Ο κ. Μαυρόχαννας στο εσωτερικό σημείωμα επισημαίνει στον διευθυντή Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (προφανώς για να μεριμνήσει να διαβιβάσει τις επισημάνσεις του) ότι είχε δώσει τις σαφείς του οδηγίες στις 13/8/2025 και πως αυτές, στη βάση των αναφορών του, δεν εκτελούνταν για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κ. Μαυρόχαννας, τον ενημέρωσε για τη μη τήρηση των προηγούμενων οδηγιών του ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας.

Αυτούσιο το σημείωμα

Παραθέτουμε το επίμαχο μήνυμα που έχει ως θέμα την «Κράτηση Δεύτερου Διοικητικού Κρατούμενου στο ίδιο Κελί»,για αποφυγή κάθε παρερμηνείας:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής του Αναπληρωτή Λοχία …, καθώς και της συνημμένης επιστολής του εκτελούντος χρέη Υπεύθυνου Κρατητηρίων Λακατάμειας, ημερομηνίας 04 Σεπτεμβρίου του 2025 και αριθμό φακέλου … πληροφορείστε τα πιο κάτω.

Παρά τις σαφείς οδηγίες μου προς τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας του Αρχηγείου, μετά την 13/08/2025, ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου κρατούμενου στο ίδιο κελί, ενημερώθηκα μέσω της προαναφερθείσας επιστολής ότι η πρακτική αυτή συνεχίζεται, τουλάχιστον μέχρι και την 09/09/2025. Οι σχετικές οδηγίες φαίνεται να δίδονται από τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας του Αρχηγείου και να μεταφέρονται στη Λευκωσία ως οδηγίες του Βοηθού Αρχηγού κ. Ι. Μαυρόχαννα.

Με βάση τα πιο πάνω, δίδονται γραπτές οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η τοποθέτηση δεύτερου κρατούμενου στο ίδιο κελί. Η απαγόρευση ισχύει ιδιαιτέρως για τα Κρατητήρια Λακατάμειας, των οποίων τα κελιά, όπως αναφέρεται στην επιστολή της 04/09/2025, είναι ειδικά διαμορφωμένα για την κράτηση ενός και μόνο ατόμου.

Τα πιο πάνω για ενημέρωση και πιστή συμμόρφωση, παρακαλώ».

Αλλαγή 18 μέρες μετά

Όλες οι πιο πάνω οδηγίες που δόθηκαν επανειλημμένως, δηλαδή στις 13/8 και στις 18/9, ανατράπηκαν 18 ημέρες αργότερα. Στις 6 Οκτωβρίου ο βοηθός αρχηγός Αστυνομίας, Ιωάννης Μαυρόχαννας, έδωσε αυτή τη φορά νέες εντολές στη βάση απόφασης της ηγεσίας του Σώματος με την οποία άλλαξαν άρδην τα δεδομένα.

Απόφαση Αρναούτη

Ο κ. Μαυρόχαννας στο νέο αυτό σημείωμα αναφέρει πως ο υπαρχηγός Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, έθεσε το θέμα με τα κρατητήρια ξανά προς συζήτηση και ότι ο αρχηγός της αστυνομικής Δύναμης, Θεμιστός Αρναούτης, αποφάσισε να αλλάξει η τακτική που επιχειρείτο να επιβληθεί, δηλαδή να μην κρατούνται δυο άτομα στο ίδιο κελί.

Ο κ. Αρναούτης παρουσιάζεται να είπε πως μπορεί να γίνεται αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι εφόσον δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ξεκαθάρισε, βέβαια, πως εξαιρούνται τα κρατητήρια Λακατάμειας.

Για του λόγου το αληθές, παρουσιάζουμε το νέο σημείωμα (6/10/25), τρίτο στη σειρά για το ίδιο θέμα:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής του Αναπληρωτή Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας, ημερομηνίας 09 Σεπτεμβρίου 2025, με αριθμό φακέλου …., καθώς και της συνημμένης επιστολής του εκτελούντος χρέη Υπεύθυνου Κρατητηρίων Λακατάμειας, ημερομηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2025 και αριθμό φακέλου … και της δικής μου επιστολής, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2025, με αριθμό φακέλου … πληροφορείστε τα πιο κάτω.

Ο Υπαρχηγός έθεσε εκ νέου το θέμα ενώπιον της υπόλοιπης ηγεσίας και ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες όπως η τοποθέτηση δεύτερου κρατούμενου στο ίδιο κελί επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες όλοι οι διαθέσιμοι χώροι κράτησης είναι πλήρως κατειλημμένοι και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Εξαιρούνται ρητώς από την πιο πάνω ρύθμιση οι χώροι κράτησης που είναι ειδικά διαμορφωμένοι για την κράτηση ενός και μόνο ατόμου, όπως τα Κρατητήρια Λακατάμειας.

Το πιο πάνω για ενημέρωση και πιστή συμμόρφωση, παρακαλώ».

Τέταρτο σημείωμα

Ωστόσο, η υπόθεση με τα κρατητήρια δεν έμελλε να λήξει εκεί. Ο βοηθός αρχηγός τοπικής αστυνόμευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων, Ιωάννης Μαυρόχαννας, επανήλθε με ακόμη ένα σημείωμα, το τέταρτο στη σειρά από το καλοκαίρι, το οποίο στάλθηκε την περασμένη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου.

Σ΄ αυτό αναφέρει πως οι τελευταίες οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας δεν αφορούν τους διοικητικούς κρατούμενους (όπως π.χ. παράτυποι μετανάστες), αλλά όλους τους κρατούμενους. Προφανώς αναφερόταν σε υπόδικους, κατάδικους και υπόπτους.

Σημειώνεται ανάμεσα σ΄ άλλα: «…σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας, η οποία λήγει με την επιστολή μου ημερομηνίας 06 Οκτωβρίου 2025 (επισυνάπτεται για ευκολότερη αναφορά), πληροφορείστε τα ακόλουθα:

Οι οδηγίες όπως αυτές φαίνονται στη συνημμένη επιστολή αφορά όλους τους κρατούμενους (όχι μόνο τους Διοικητικούς), εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά.

Διευκρινίζεται ότι η ισχύς της παρούσας οδηγίας εφαρμόζεται από τις 06 Οκτωβρίου 2025.

Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι επιστολών χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναφοράς και συνέχειας αλληλογραφίας και δεν περιορίζουν το περιεχόμενο ή την εφαρμογή των οδηγιών.

Παρακαλείστε όπως εφαρμόζετε τις οδηγίες της Ηγεσίας με βάση το περιεχόμενο των επιστολών και όχι αποκλειστικά τον τίτλο τους, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή παρερμηνείες στη διαδικασία παραλαβής και κράτησης.

Τα πιο πάνω για ενημέρωση και πιστή συμμόρφωση».

Από 10 το 2022, πλέον στα 14 τα κρατητήρια που κηρύχθηκαν φυλακές

Θέμα με αριθμό δεσμοφυλάκων και υπερπληθυσμό

Είναι κοινό μυστικό πως στα αστυνομικά κρατητήρια τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια κρατείται πολύ μεγάλος αριθμός κρατούμενων που θα έπρεπε να βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές. Οι πέραν των 20 χώρων κράτησης που διαχειρίζεται η Αστυνομία προορίζονταν για να φιλοξενούν υπόπτους για αδικήματα και διοικητικούς κρατούμενους. Ωστόσο, πολλοί από τους χώρους κράτησης που διαχειρίζεται η Αστυνομία έχουν κηρυχθεί ως φυλακές στη βάση υπουργικών διαταγμάτων. Κι αυτό για να αποφορτιστούν οι Κεντρικές Φυλακές, οι οποίες παρά τις πρόσφατες διευθετήσεις, που συμπεριλαμβάνουν και την ανέγερση και τη χρήση νέας πτέρυγας, δεν αποσυμφορίζονται.

Η πτέρυγα «11» εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, προοριζόταν να φιλοξενεί 240 κρατούμενους, όμως, ο υπερπληθυσμός παραμένει πρόβλημα, σύμφωνα με μαρτυρίες και υποστηρικτικά στοιχεία που συλλέξαμε. Έτσι, πολλοί απ΄ όσους έπρεπε να βρίσκονται στις Φυλακές καταλήγουν σε αστυνομικά κρατητήρια.

Ενδεικτική είναι η αποκάλυψη του «Φ» τον Φεβρουάριο του 2024. Όπως είχαμε καταγράψει σε ρεπορτάζ μας τότε, ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 40% των προσώπων που κρατείτο από την Αστυνομία, αφορούσε σε περιπτώσεις υποδίκων και καταδικασθέντων σε φυλάκιση. Αυτό δίνει εικόνα για το πρόβλημα, αλλά όχι και για την επιδείνωσή του. Αυτή αποδίδεται από το γεγονός ότι ενώ μέχρι και το 2022, είχαν «βαφτιστεί» ως φυλακές 10 αστυνομικά κρατητήρια, πλέον ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε 14.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» και στη βάση εσωτερικού σημειώματος της Αστυνομίας τον Ιούλιο του 2025 τα 14 κρατητήρια που είχαν κηρυχθεί ως Φυλακές, είναι αυτά της Λακατάμειας, της Πάφου, της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς κι αυτά που βρίσκονται στους ακόλουθους αστυνομικούς σταθμούς: Αγίου Δομετίου, Ομορφίτας, Πέρα Χωρίου, Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου, Ευρύχου, Περιστερώνας, Αθηαίνου, Αραδίππου, Κοφίνου, Λεμεσού. Το εν λόγω εσωτερικό σημείωμα υποδείκνυε πως στους προαναφερθέντες χώρους θα πρέπει να μεταφέρονται υπόδικοι και κατάδικοι από την Αστυνομία, για αποφυγή νομικών επιπλοκών.

Υπερπληθυσμός-Δεσμοφύλακες

Οι Κεντρικές Φυλακές στην παρούσα φάση παρουσιάζονται να έχουν σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού, την ίδια στιγμή που ο αριθμός δεσμοφυλάκων δεν είναι αυτός που θα έπρεπε.

Σε τοποθετήσεις του στον «Φ» ο αντιπρόεδρος του κλάδου δεσμοφυλάκων της παγκύπριας συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Γιώργος Μαλτέζος, αναφερόμενος στα εργασιακά ζητήματα απέδωσε την εικόνα σε σχέση με την πίεση που δέχεται το σωφρονιστικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, βάσει των διεθνών προτύπων που τίθενται, υπολογίζεται ότι υπολείπεται η πρόσληψη 135 δεσμοφυλάκων. Εξήγησε ότι το προσωπικό των Φυλακών αποτελείται από 452 σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά απ΄ αυτούς μόνο οι περίπου 200 εκτελούν καθήκοντα στην πρώτη γραμμή, δηλαδή, στις πτέρυγες που βρίσκονται οι κρατούμενοι.

Ο κ. Μαλτέζος αντιπαρέβαλε τα αριθμητικά δεδομένα που είναι σε θέση να γνωρίζει υπό την ιδιότητά του ως συνδικαλιστής. Όπως ανέφερε οι κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές αυτή τη στιγμή είναι πέραν των 1.200.

Εξήγησε ότι το μίνιμουμ όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) είναι να υπάρχει ένας δεσμοφύλακας για 15 κρατούμενους. Σχολίασε πως αυτή η αναλογία δεν τηρείται, καθώς κάθε ένας δεσμοφύλακας στην Κύπρο έχει ευθύνη για 30 κρατούμενους.

Είπε, ακόμη, πως κάθε 6ωρη βάρδια θα έπρεπε να περιλαμβάνει 80 δεσμοφύλακες, αλλά αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις Κεντρικές Φυλακές είναι να έχουν καθήκοντα οι μισοί, δηλαδή 40 σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Μίλησε για θέματα ασφαλείας ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Φ» είπε πως εγείρονται ζητήματα ασφάλειας και κατ΄ επέκταση δεν θα εισέλθει σε λεπτομέρειες δίδοντας στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν το έργο της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί πως στον κ. Βύρωνος είχαμε θέσει ερώτηση σε σχέση με την έκταση του προβλήματος και δη τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί η Αστυνομία λόγω της υπερφόρτωσης του σωφρονιστικού συστήματος.

Όπως ήδη έχουμε σημειώσει, η αστυνομική Δύναμη επιφορτίζεται με καθήκοντα που απορρέουν από κράτηση καταδίκων και υποδίκων, που καταλήγουν σε κρατητήρια, τα οποία έχουν κηρυχθεί ως φυλακές με υπουργικό διάταγμα.

Ανησυχίες της CPT για Φυλακές και Αστυνομία

Ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόληψη του Βασανισμού και της Απάνθρωπης ή Υποτιμητικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), Άλαν Μίτσελ, τον περασμένο Ιούνιο είχε συνάντηση στην Κύπρο με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο μεταξύ άλλων ο βοηθός αρχηγός Αστυνομίας, Ιωάννης Γεωργίου και ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Φυλακών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από δελτίο Τύπου της CPT ημερομηνίας 20/6/2025: «Ο πρόεδρος της CPT επέστρεψε στην Κύπρο (…) για να συζητήσει διάφορες μακροχρόνιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κεντρική Φυλακή Λευκωσίας (…). Συζητήθηκαν επίσης διάφορες επίμονες ανησυχίες σχετικά με την αστυνομική κράτηση. Οι συζητήσεις περιλάμβαναν την κατάσταση της χρόνιας και αυξανόμενης υπερπληρότητας στην Κεντρική Φυλακή Λευκωσίας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων· την ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης και ευρύτερης χρήσης εναλλακτικών λύσεων στη φυλάκιση, τη βία μεταξύ κρατουμένων και την ανεπαρκή καταγραφή τραυματισμών, την έλλειψη ουσιαστικών προγραμμάτων για τους κρατούμενους και διάφορα ζητήματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη στις φυλακές. Όσον αφορά στην Αστυνομία, ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα που αναφέρθηκε ήταν οι παρατεταμένες περίοδοι κράτησης σε αστυνομικά κρατητήρια, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ή εξοπλιστεί για μακρά παραμονή. Οι ομάδες που κρατούνται σε αυτά τα αστυνομικά κρατητήρια περιλαμβάνουν τόσο κρατουμένους υπό κράτηση (remand prisoners) όσο και διοικητικούς κρατούμενους».

Το περασμένη Σάββατο 45χρονος κρατούμενοςτων Κεντρικών Φυλακών απεβίωσε λίγο μετά πουμεταφέρθηκεστοΓενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στις 6/11 39χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στα αστυνομικά κρατητήρια Αραδίππου εντοπίστηκε νεκρός. Εξάλλου, στις 17 Οκτωβρίου 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αστυνομικά κρατητήρια της Πάφου.

Οι αλλοδαποί και οι απελάσεις της Αυστρίας

Άτομα που μίλησαν στον «Φ» για τα σοβαρά προβλήματα υπερπληρότητας των Φυλακών και τις παρενέργειες για την Αστυνομία, συνέδεσαν το ζήτημα και με την παρουσία μεγάλου αριθμού μεταναστών στην Κύπρο. Είναι ενδεικτικό ότι την περασμένη Τετάρτη στη Βουλή ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Φυλακών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ανέφερε ότι πέραν του 50% των κρατουμένων σήμερα είναι αλλοδαποί αναγνωρίζοντας το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μεταναστευτικό. Σε σχετικά πρόσφατη σύσκεψη των πολιτικών προϊστάμενων κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν υπό τη δικαιοδοσία τους θέματα μετανάστευσης, συζητήθηκε η απέλαση δυο Σύρων από την Αυστρία. Σχολιάστηκε πως άνοιξε ο δρόμος απελάσεων στη Συρία. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός μετανάστευσης, δρ Νικόλας Ιωαννίδης. Οι προαναφερθέντες είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία μετά την καταδίκη τους απελάθηκαν χωρίς να χρειαστεί η συναίνεσή τους. Η μια εκ των δυο περιπτώσεων, μάλιστα, κατέληξε στο ΕΔΑΔ το οποίο δεν στάθηκε εμπόδιο στην απόφαση της Αυστρίας.

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών την περασμένη Τετάρτη συζητήθηκε πρόταση νόμου του Νίκου Τορναρίτη που προβλέπει ως εναλλακτική ποινή αλλοδαπών που διαπράττουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, την απέλασή τους αντί της έκτισης ποινής.

Πρώτη Πανευρωπαϊκά σε υπερπληρότητα

Σε ανάλυση της Ioana Vasi, εμπειρογνώμονα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος που αναλύει επίσημα στοιχεία της Interpol, σημειώνει για την κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Ευρώπης: «Στην Ευρώπη, η Ρουμανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρίσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Κύπρο όσον αφορά στα ποσοστά υπερπληρότητας στις φυλακές».

Το πλάνο αποσυμφόρησης των Κεντρικών Φυλακών

Παρά την προσπάθειά μας να λάβουμε επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους σκοπούς του παρόντος δημοσιεύματος, εντούτοις οι προθέσεις του πολιτικού προϊστάμενου, Μάριου Χαρτσιώτη, και συγκεκριμένα το πλάνο του για αποσυμφόρηση, έχουν παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ που προηγήθηκαν. Σε δημοσίευμα στις 14/11 καταγραφόταν πως βασικό κομμάτι στους σχεδιασμούς του υπουργού είναι η ανέγερση νέας πτέρυγας/κλειστής φυλακής χωρητικότητας 360 ατόμων. Το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα €29 εκατ. και το έργο υπολογίζεται να είναι έτοιμο εντός της επόμενης διετίας. Πρόταση που είχε εξεταστεί για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός Λευκωσίας κρίθηκε ως οικονομικά ασύμφορη. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων φέρεται να εκτίμησε πως το κόστος ενός τέτοιου μεγαλεπήβολου έργου θα άγγιζε τα €200 εκατ.