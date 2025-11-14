Έτοιμη για τομές στις Κεντρικές Φυλακές παρουσιάζεται η Κυβέρνηση, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να έχει κάνει τους σχεδιασμούς του για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν το σωφρονιστικό μας ίδρυμα.

Τα πολλαπλά προβλήματα αλλά και εσωτερικά ζητήματα που αναφύονται σχεδόν καθημερινά, επισπεύδουν τη λήψη μέτρων, ενώ σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί και η θέση του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, μετά την αποδοχή του διορισμού της τέως διευθύντριας Άννας Αριστοτέλους ως γενικής διευθύντριας. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα βοηθήσει κατά πολύ τις φυλακές, αφού θα επιτρέπει στον νέο διευθυντή να προβαίνει σε μακροχρόνιους σχεδιασμούς, καθώς οι λύσεις με αναπληρωτή διευθυντή φαίνεται να μην απέδωσε.

Αυτή τη στιγμή οι φυλακές ταλανίζονται από το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων, ορισμένοι εκ των οποίων δημιουργούν διαρκώς ζητήματα. Επίσης πληθαίνουν οι καταγγελίες που αφορούν τη μεταχείριση κρατουμένων, ενώ το προσωπικό έχει φτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» στα όρια του.

Η κατάσταση κάθε άλλο παρά ρόδινη είναι αφού διαρκώς υποβάλλονται καταγγελίες για κατ’ ισχυρισμό κακοποίηση ή απάνθρωπη μεταχείριση κρατουμένων, ενώ η ανθρώπινη μεταχείριση σε κάποιες περιπτώσεις, αμφισβητείται από δικηγόρους αλλά και κρατούμενους. Αυτή την στιγμή υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοικτά που δεν βοηθούν στην ομαλή λειτουργία των φυλακών, παρά τις υπερπροσπάθειες που γίνονται για απάμβλυνση του προβλήματος του υπερπληθυσμού και της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων, το οποίο εκτιμάται ότι θα επιλύσει το πρόβλημα με τα κινητά που μπαίνουν παράνομα στα κελιά.

Η διαχείριση της φυλακής με τις ιδιαιτερότητές της (παλαιά κτήρια, κουρασμένο προσωπικό, υπερπληθυσμός) δεν είναι και η καλύτερη, ενώ χαρακτηριστικό της εικόνας είναι πως σημαντικά στελέχη της βρίσκονται για μήνες με άδεια ασθενείας. Ανοικτή πληγή θεωρείται και η υπόθεση των εγγράφων των φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα πριν εφτά μήνες και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Σύντομα λήγει η παράταση της διαθεσιμότητας πέντε μελών του προσωπικού και θα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους, αφού δεν μπορεί να ζητηθεί άλλη παράταση. Το ζήτημα αυτό ούτως ή άλλως επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της φυλακής, αφού υπάρχουν αλληλοκατηγορίες της προηγούμενης διεύθυνσης με κάποια νυν διευθυντικά στελέχη ή επιθεωρητές, ενώ την ίδια στιγμή η συντεχνία του προσωπικού, Ισότητα, προειδοποίησε με επιστολή της για τα ζητήματα ασφάλειας του προσωπικού που προκύπτουν από τις παλαιές εγκαταστάσεις, το οποίο ξεπέρασε τα όρια αντοχής του. Η συντεχνία ζήτησε την ίδρυση νέας φυλακής εκτός Λευκωσίας, ωστόσο από υπολογισμούς που έγιναν, το κόστος για νέες φυλακές είναι σήμερα πέραν από απαγορευτικό, καθώς υπολογίζεται από τα Δημόσια Έργα να φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ. Οπόταν μη έχοντας άλλη επιλογή, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τον σχεδιασμό της για νέα φυλακή χωρητικότητας 360 κρατουμένων με ορίζοντα περάτωσης το 2027.