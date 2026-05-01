Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε με βίντεο από το γυμναστήριο στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, που αφορούσαν την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

Ειδικόπτερα, ο Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να γυμνάζεται, επιδιώκοντας να αντικρούσει τις σχετικές αιχμές. Μέσα από το ίδιο υλικό, απηύθυνε μήνυμα προς τους νέους, προβάλλοντας τη σημασία της άσκησης και της φροντίδας της υγείας.

Παράλληλα, αποκάλυψε και τις διατροφικές του συνήθειες μετά την προπόνηση, παρουσιάζοντας τι επιλέγει να καταναλώνει μετά την άσκηση.

Δείτε το βίντεο:

לאחר שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לגילו ומצבו הבריאותי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו משיב בסרטון משלו



נתניהו תיעד את עצמו מתאמן בחדר הכושר, העביר מסר לצעירים, ואף חשף מה הוא אוכל לאחר האימון



📸: עמוד האינסטגרם של רה"מ נתניהו pic.twitter.com/3zKIM6CwFN May 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι η υγεία του είναι καλή.

Η πληροφορία αυτή ήταν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνόδευε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, με όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης να εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων. Επισημαίνεται επίσης ότι η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο ίδιος ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης κατά περίπου δύο μήνες, επιδιώκοντας – όπως σημείωσε – να αποτρέψει τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως» είπε.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου μετά την επέμβαση τον Δεκέμβριο του 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη του ενός εκατοστού, η οποία διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς μεταστάσεις.

Αν και του προτάθηκε αρχικά η επιλογή της παρακολούθησης χωρίς άμεση παρέμβαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επέλεξε να προχωρήσει σε θεραπεία. «Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε.

