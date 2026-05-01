Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο, δήλωσε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, την Παρασκευή στην εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που διοργάνωσε η ΠΕΟ, στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι, ενόσω κυριαρχούν οι πολιτικές που θέτουν τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους θα υπάρχει η ανάγκη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

«Αξιοπρεπής εργασία. Αξιοπρεπής ζωή. Αυτή είναι η ουσία του αγώνα για τους εργαζόμενους και αυτό τον αγώνα δίνει με συνέπεια και συνέχεια το ΑΚΕΛ πάντοτε δίπλα και μαζί με την ταξική συνδικαλιστική οργάνωση της ΠΕΟ», είπε ο κ. Στεφάνου.

«Ενόσω κυριαρχούν οι πολιτικές -εθνικά και παγκόσμια- που θέτουν τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους θα υπάρχει η ανάγκη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για υπεράσπιση της ειρήνης η οποία θυσιάζεται στον βωμό των κερδών των λίγων, ισχυρών και προνομιούχων», σημείωσε.

Η Εργατική Πρωτομαγιά, είπε, είναι το παγκόσμιο σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και διεκδίκησης των εργαζομένων «για να υπενθυμίζει ότι καμία κατάκτηση – εργατική, κοινωνική και πολιτική- δεν χαρίστηκε. Όλες κερδήθηκαν με συλλογική δράση και σκληρούς αγώνες».

Στην Κύπρο, είπε, η Πρωτομαγιά έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. «Είναι δεμένη με τους αγώνες των μεταλλωρύχων, των οικοδόμων, των εργατών της γης, των βιοτεχνών και άλλων. Συμπυκνωμένα εκφράζει τη δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και του κινήματος της Αριστεράς. Είναι συνδεδεμένη με τις εργατικές κατακτήσεις: τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, της ΑΤΑ, του οκτάωρου, της ελευθερίας στην οργάνωση και τόσες άλλες», πρόσθεσε.

Η Πρωτομαγιά, είπε ακόμη, είναι συνδεδεμένη και με τους ευρύτερους αγώνες για κοινωνική πρόοδο, «για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα μας. Για ένα αναπτυγμένο κοινωνικό κράτος και ένα κράτος δικαίου». Σε όλες αυτές τις κατακτήσεις, είπε, «η σφραγίδα του ΑΚΕΛ, στην εκατοντάχρονη ιστορική πορεία του, είναι δυνατή και ανεξίτηλη».

Σημείωσε ότι «η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, το κόστος στέγασης αυξάνεται, οι ανισότητες διευρύνονται και πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες μας, ζουν στην ανασφάλεια για το αύριο. Τα εργατικά δικαιώματα συνεχώς υποσκάπτονται και το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται από τη Δεξιά και τους συμμάχους της».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο. «Εργασία με δικαιώματα για όλους, μισθοί που να μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες, ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, στήριξη των νέων εργαζομένων, συντάξεις αξιοπρέπειας για όλους, ισχυρό κοινωνικό κράτος», είπε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι μπροστά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, «το μήνυμα αυτό έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, γιατί οι κοινωνικές κατακτήσεις δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους από μόνες τους. Χρειάζονται ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή αλλά και έξω στην κοινωνία». «Χρειάζονται δυνάμεις που διαχρονικά στέκονται δίπλα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στη νεολαία και στα λαϊκά στρώματα», είπε ακόμη.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες εκλογές», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου. Ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, είπε, σημαίνει αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των εργαζομένων, πιο δυνατή διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης, περισσότερη πίεση για λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και αντίβαρο σε πολιτικές που φορτώνουν τα βάρη στους πολλούς.

«Είναι γνωστό άλλωστε, το παραδέχονται όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοί του», είπε, «ότι το ΑΚΕΛ είναι το Κόμμα της κοινωνίας».

«Η ψήφος στο ΑΚΕΛ μεταφράζεται σε προστασία της κοινωνίας, της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων, της ΑΤΑ, των μισθών και τόσων άλλων κατακτήσεων», είπε ο κ. Στεφάνου.

Σημείωσε ακόμη ότι «σημαίνει προστασία από την ακρίβεια, τις εκποιήσεις, την αυθαιρεσία των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων του κατεστημένου», και «αποτελεί διασφάλιση της προοπτικής των νέων».

Η διασφάλιση της προοπτικής του τόπου, είπε ακόμη, περνά μέσα από την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό. «Ψήφο στο ΑΚΕΛ σημαίνει συνέχιση του αγώνα για να τερματίσουμε την τουρκική κατοχή και να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό μας», συνέχισε, σημειώνοντας ότι το κόμμα «είναι μπροστάρης στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του κοινού αγώνα μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων».

Αυτό, είπε, είναι το νόημα της κοινής Πρωτομαγιάτικης εκδήλωσης που οργανώνει κάθε χρόνο η ΠΕΟ μαζί με τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα.

Καταλήγοντας είπε ότι η Πρωτομαγιά, «μάς καλεί να τιμήσουμε το παρελθόν αλλά και να υπερασπιστούμε το παρόν, να διεκδικήσουμε το μέλλον, με ενότητα, αλληλεγγύη και συλλογικότητα», «πάντα» μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους πολλούς, με τον κόσμο της εργασίας, τον κόσμο της προσφοράς, τον κόσμο της δημιουργίας.

ΚΥΠΕ