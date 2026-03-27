Παρανοϊκό ακροδεξιό πρόεδρο χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ενώ αναφέρθηκε σε εμμονές της Ε.Ε. καθώς τα βάζουν μόνο με τη Ρωσία, ρίχνοντας βολές ως προς το πρόσωπο της Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε Κάγια Κάλλας.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε ότι εάν υπήρχε διαφορετική ηγεσία στην Ε.Ε. τότε δεν θα γινόταν ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ακόμα και τώρα που γίνεται ένας ηλίθιος πόλεμος στον Περσικό Κόλπο που τον πυροδότησε ένας παρανοϊκός ακροδεξιός πρόεδρος της Αμερικής, μαζί με έναν εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου, βλέπουμε την Κάγια Κάλλας να τα βάζει με τους Ρώσους και πάλι», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, σημείωσε ότι οι ευρωπαίοι έχουν πάθει εμμονές με τους Ρώσους, με αποτέλεσμα να μην συμπεριφέρονται ισορροπημένα, ενώ κατ’ επιλογήν αναφέρονται στο Διεθνές Δίκαιο και ως εκ τούτου έχει βάλει την Ευρώπη σε ρόλο ουραγού.

«Η ηγεσία στην Ε.Ε. πραγματικά είναι κατώτερη των περιστάσεων», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου.