Το «αύριο» της κατασκοπείας φαίνεται να έχει ήδη γίνει πραγματικότητα, καθώς το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας ανακοίνωσε την κατασκευή ενός εξαιρετικά μικρού drone, μεγέθους περίπου μύγας.

Στο μικροσκοπικό αυτό «σώμα» περιλαμβάνονται μια μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο και ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.

China has unveiled a micro-drone the size of a mosquito



The device weighs less than 0.3 grams and imitates insect flight — its wings beat up to 500 times per second. It can carry miniature sensors for reconnaissance and surveillance.



In theory, such devices could be used for… pic.twitter.com/hGBsUL6ywU June 17, 2026

Τα φτερά του κουνιούνται σαν του εντόμου, αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο κανονικού drone, οπότε παραμένει σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν έμβιο ον.

Το ελέγχεις από το κινητό σου μέσω Bluetooth.

Ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, και έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μια ανθρώπινη τρίχα.

Οι εφαρμογές του θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων και κάθε κάμερα

«κοριός» παρακολούθησης σε ένα δωμάτιο

αναγνώριση πεδίου μάχης

Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ενέργεια.

Ακόμα και με τις καλύτερες μπαταρίες το μικροσκοπικό drone έχει αυτονομία πετάγματος 1-3 λεπτά, είναι εύθραυστο, ευάλωτο στον άνεμο και μπορεί να μεταφέρει μόνο τους πιο βασικούς αισθητήρες.

Είναι επίσης ακόμα πρωτότυπο εργαστηρίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καλπάζουν, και όταν η αυτονομία της μπαταρίας βελτιωθεί επαρκώς δεν θα μπορείς να εμπιστευτείς ξανά κανένα έντομο στο δωμάτιό σου.

skai.gr