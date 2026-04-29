Αλλοδαπός κρατούμενος, ηλικίας 54 ετών, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάφο, με θύμα γυναίκα ηλικίας 34 ετών, απεβίωσε αργά απόψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο 54χρονος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί.

Ο εν λόγω κρατούμενος βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και λάμβανε την αναγκαία νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.