Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή της άτυχης 34χρονης που έχασε τη ζωή της χθες στην Πάφο από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον συμβίο της.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου η νεκροτομή την οποία διενήργησαν επί της σορού της οι ιατροδικαστές Δρ Α. Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, έδειξε ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε αιμορραγικό σοκ, συνεπεία ρήξης αριστερού πνεύμονα, προκληθέν από τέμνον και νήσσον όργανο.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως η νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του ΓΝ Λευκωσίας.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και γυναικοκτονίας με θύμα της 34χρονη και απόπειρας φόνου του 14χρονου γιού της συνεχίζονται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 53χρονος συμβίος της ο οποίος κρατείται υπό φρούρηση στο ΓΝ Λευκωσίας και τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση.

Ο 53χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχτηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι την συμβία του. Ο 14χρονος γιός του θύματος που φέρει τραύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού του νοσηλεύτηκε στο ΓΝ Πάφου και σήμερα πήρε εξιτήριο.

ΚΥΠΕ