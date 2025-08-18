Ανείπωτη είναι τραγωδία που ζει η οικογένεια της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Χλώρακα, μπροστά τα μάτια του 14χρονου γιου της.

Η αδελφή του θύματος, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φανερώνει πως δεν το χωράει ο νους της όλο αυτό που συμβαίνει, ενώ κάνει γνωστό πως η 34χρονη σε δύο ημέρες είχε γενέθλια. Οι δύο γυναίκες έκανα σχέδια για να τα γιορτάσουν.

«Αγαπούλα μου δεν το πιστεύω έφυγες τόσο ξαφνικά τόσο άδικα δεν το χωράει ο νους μου! Στις 20 του μήνα ήταν να γιορτάσουμε τα γενέθλιά σου μου είπες έχεις ραντεβού για νύχια, είχαμε πλάνα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η απουσία σου είναι απερίγραπτη, δεν έχω λόγια, μου λείπεις ήδη δεν μπορώ να φανταστώ όσο περνά ο καιρός θα μου λείπεις και περισσότερο, τι να κάνω σε ποιον να τα λέω! Σε αγαπάμε μόνο αυτό να ξέρεις τώρα είσαι με την μανούλα μας, τώρα έχετε η μια την άλλη και μας προσέχετε από εκεί ψηλά», γράφει η αδελφή της Ειρήνης.