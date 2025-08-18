Η διαδικασία για την έκδοση διατάγματος κράτησης του 53χρονου υπόπτου για την χθεσινή δολοφονία της 34χρονης Ειρήνας Παπακίτσα στη Χλώρακα, θα διεξαχθεί ερήμην του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 11:30πμ.

Η διαδικασία θα ακολουθηθεί δεδομένου ότι ο φερόμενος ως δράστης του εκ προμελέτης φόνου νοσηλεύεται στο Γενικο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τον ύποπτο θα εκπροσωπήσει ενώπιον του δικαστηρίου ο δικηγόρος του .

Ο 53χρονος σύμφωνα με τους γιατρούς φέρει πολλά θλαστικά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος του.

Στο μεταξύ η κατάσταση της υγείας του 14χρονου παιδιού της γυναίκας, το οποίο επίσης δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον φερόμενο ως δράστη, επαναξιολογήθηκε σήμερα από τους θεράποντες ιατρούς στο Νοσοκομείο Πάφου όπου νοσηλεύεται και πριν από λίγο έλαβε εξιτήριο.

Το παιδί φέρει τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό.