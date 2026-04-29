Στη σύλληψη ενός προσώπου προχώρησε πριν λίγο η Αστυνομία σχετικά με τη ρίψη την περασμένη Δευτέρα, κινητών και φορτιστών εντός της κλειστής φυλακής με τη χρήση drone.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας αξιολογώντας πληροφορίες και στοιχεία που ήρθαν στην κατοχή ανακριτών, προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης ενός Ε/κ κάτοικου Λευκωσίας, το οποίο και εκτελέστηκε πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τεκμηρίων που ενδεχομένως να σχετίζονται με την υπόθεση.

Η σύλληψη του υπόπτου έγινε στη βάση ορισμένων ενδείξεων που προέκυψαν αμέσως μετά την καταγγελία από τη διεύθυνση των Φυλακών για τη ρίψη και εντοπισμό των παράνομων αντικειμένων. Ο συλληφθείς δεν έχει ακόμα ανακριθεί ενώ από την αξιολόγηση της μαρτυρίας θα φανεί κατά πόσον θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί η κράτησή του ή αν θα αφεθεί ελεύθερος.

Το drone που πέταξε πάνω από τις φυλακές έγινε αντιληπτό από το σύστημα anti drone το οποίο εγκαταστάθηκε πριν λίγο διάστημα και τέθηκε σε λειτουργία 48 ώρες προηγουμένως. Όπως φάνηκε, μέσω του drone, ρίφθηκαν σε προαύλιο πτέρυγας τρία κινητά τηλέφωνα και τρεις φορτιστές που είχαν τοποθετηθεί σε μπάλα. Το σύστημα εντόπισε άμεσα το drone και τα αντικείμενα που ρίφθηκαν παραλήφθηκαν από δεσμοφύλακες.

Όπως ανακοινώθηκε, το σύστημα που είναι εγκατεστημένο στις Κεντρικές Φυλακές, παρέχει την ευχέρεια εντοπισμού της θέσης από την οποία τέθηκε σε λειτουργία το drone και γι’ αυτό μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προέβησαν σε εξετάσεις που έφεραν κάποια αποτελέσματα.

Έρευνες γίνονται και σε πωλητές κινητών τηλεφώνων ώστε μέσω σειριακών αριθμών να διαπιστωθεί από πού πωλήθηκαν και σε ποιον. Στις φυλακές λειτουργεί πλην του anti drone συστήματος και άλλο σύστημα που εντοπίζει τυχόν σήμα κινητού τηλεφώνου, ενώ θα εγκατασταθεί και τρίτο σύστημα που θα αποκόπτει το σήμα κινητής τηλεφωνίας πάνω από τη φυλακή. Όπως εγνώσθη, κατάδικοι δίνουν τεράστια ποσά για ν’ αποκτήσουν κινητό στις φυλακές ώστε να έχουν επαφή με συνεργάτες στους εκτός και σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η διάπραξη εγκλημάτων με οδηγίες από τα κελιά.