Κι ενώ σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη απέστειλε μία νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε την προηγούμενη μέρα ότι κανείς δεν γνώριζε για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και λίγους ακόμη, υπονοώντας ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά την εμφανή στασιμότητα που παρατηρείται δημοσίως, ίσως έχοντας εικόνα για το ότι η Τεχεράνη ετοιμάζει πρόταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε την Πέμπτη για τις προσπάθειες του Κογκρέσου που αποσκοπούν στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του, την ώρα που ετοιμάζει τις επόμενες στρατιωτικές κινήσεις του, σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, η διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους έχει φτάσει σε νέα ύψη, με τον Τραμπ να απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. «Η εμπιστοσύνη προς τον Λευκό Οίκο δεν είναι πια η ίδια», δήλωσε ένας Γερμανός βουλευτής στο CNN.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε από τη μεριά του την αδιάλλακτη στάση του όσον αφορά την περιοχή, χαρακτηρίζοντας τα πρόσφατα κέρδη του Ιράν ως αμετάκλητα γεγονότα.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση χθες Πέμπτη το βράδυ εναντίον μικρών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στους αιθέρες της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, το Ιράν ανέφερε την Πέμπτη ότι θα απαντήσει με «μακροχρόνιες και οδυνηρές επιθέσεις» εναντίον αμερικανικών θέσεων, εάν η Ουάσιγκτον επαναλάβει τις επιθέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Στενό του Ορμούζ, περιπλέκοντας τα αμερικανικά σχέδια για τη δημιουργία συμμαχίας με στόχο την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, η Τεχεράνη έστειλε στις ΗΠΑ μία νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν: Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε πολιτική που θα της «επιβληθεί» με απειλή

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

Η δήλωση αυτή γίνεται στο υπόβαθρο του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με σκοπό ένα τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (…) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε νε κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

