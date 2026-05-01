Οδικές εργασίες διεξάγονται και θα συνεχίσουν να διεξάγονται τις επόμενες ημέρες σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές όλων των επαρχιών με την Αστυνομία να προχωρά μέσω ανακοίνωσης σε ενημέρωση του κοινού για αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Λευκωσίας

Σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου, την περίοδο από 06 Απριλίου 2026 μέχρι και τις 28 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 – 15:00 και ακολούθως 19:00 με 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινά εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και Αργίες, διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλείνει τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από τον κυκλικό κόμβο «Ριζοελιάς» μέχρι και 3χλμ περίπου πριν την σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, διαδοχικά για μήκος 100 μέτρα κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε έξι διαφορετικά σημεία.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας

Σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο από τη Δευτέρα 27/04/2026 μέχρι την Πέμπτη 07/05/2026, μεταξύ των ωρών 21:00 το βράδυ και 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας (εξαιρουμένων Παρασκευής και Σαββατοκύριακου), διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κλείνουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην μια κατεύθυνση μόνο σε μήκος 3 χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

Από τη Δευτέρα 13/10/2025, η ώρα 07:00 το πρωί και για περίοδο 6 μηνών περίπου, στο πλαίσιο της κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου, Λευκωσίας Φάση Β3, οι 2 βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης, από τη συμβολή με το δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου σε μήκος 350 μέτρων είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η τροχαία κίνηση προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης και αντίστροφα θα διεξάγεται διαμέσου της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου και οδού Ορθοδοξίας. Η κυκλοφορία προς την οδό Ανδρομέδας και αντίστροφα διεξάγεται στις δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας με αμφίδρομη κατεύθυνση.

Στην κεντρική νησίδα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας από τον κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής Λακατάμειας μέχρι τη σύνδεση του με τον Αυτοκινητόδρομο Α1, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου, 2026, μέχρι τη Δευτέρα 04 Μαΐου, 2026, εξαιρουμένης της Δημόσιας Αργίας της Παρασκευής 1η Μαΐου από η ώρα 8:30 το πρωί μέχρι η ώρα 4:30 το απόγευμα, διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης χόρτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας είναι κλειστή για την κυκλοφορία για μήκος (3) τρία χιλιόμετρα και η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται σε μία λωρίδα.

Παρακαμπτήριος Δρόμος Λεμεσού

Στο τμήμα του παρακαμπτήριο δρόμου, μεταξύ του κόμβου Νέου Νοσοκομείου και του κόμβου Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο 17/03/2026-15/05/2026, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, διεξάγονται εργασίες καθαρισμού ηχοπετασμάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου, κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Στο τμήμα του παρακαμπτήριου δρόμου, μεταξύ του κόμβου Νέου Νοσοκομείου και του κόμβου Μουτταγιάκας και στις δύο κατευθύνσεις, την περίοδο 17/03/2026-15/05/2026, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από η ώρα 21:00 το βράδυ με 03:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, διεξάγονται εργασίες καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου, κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των ημερομηνιών 17/03/2026-15/05/2026, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, διεξάγονται εργασίες καθαρισμού αυλακιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου, κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου

Επαρχία Λευκωσίας

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία», από την Τρίτη 17/03/2026 και για διάρκεια 2 μηνών περίπου, κλείνει η συμβολή της Λεωφόρου Αμμοχώστου με τη οδό Καλαβρύτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί προερχόμενοι από την οδό Καλαβρύτων με κατεύθυνση προς Καϊμακλί / Σοπάζ προτρέπονται να ακολουθήσουν την πορεία μέσω της οδού Καλαβρύτων-Φαλήρου μέχρι την παρακείμενή συμβολή της οδού Πειραιώς με τη Λεωφόρο Αμμοχώστου. Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λευκωσία / Αγλατζιά να ακολουθήσουν την πορεία μέσω της οδού Καλαβρύτων – Περσεφόνης – Σουλιού μέχρι τη συμβολή της οδού Πάρνηθος με τη Λεωφόρο Λάρνακος.

Επαρχία Λεμεσού

Επαρχία Λάρνακας

Στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ’», από την Παρασκευή 27/03/2026, τμήμα περίπου 400μ των νότιων λωρίδων του Παραλιακού Δρόμου δόθηκε στην κυκλοφορία και λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Επιπλέον, από την Παρασκευή 27/03/2026 και για τρεις μήνες, τμήμα της οδού Γαλαξία στην Ορόκλινη παραμένει κλειστό, από το ύψος της οδού Φώτη Πίττα μέχρι και την οδό Βαχαμών, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω των οδών Βαχαμών, Ελπίδος και Φώτη Πίττα στην Ορόκλινη.

Επίσης στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ’», από τη Δευτέρα 27/04/2026 και για δύο μήνες, στην Ορόκλινη, τμήμα περίπου 200μ της οδού Μεσοποταμίας, από το ύψος του Ξενοδοχείου Radisson Beach μέχρι και την Οργανωμένη Παραλία Ορόκλινης παραμένει κλειστό, και η πρόσβαση εξυπηρετείται μέσω των οδών Ωκεανίας και Αφροδίτης στην Ορόκλινη.

Την περίοδο μεταξύ 5/3/2026 – 5/5/2026, στα πλαίσια του Έργου “Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων”, εκτελούνται εργασίες κατασκευής νέων φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και ανακατασκευής πεζοδρομίου στον κυκλικό κόμβο βιομηχανικής περιοχής Λάρνακας με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Αραδίππου. Οι εργασίες εκτελούνται σε τμήμα μήκους περίπου 200 μέτρων, πλησίον του κυκλικού κόμβου Βιομηχανικής Λάρνακας. Η αριστερή λωρίδα επί της Λεωφόρου Ακροπόλεως καθώς και η έξοδος προς Αραδίππου παραμένουν κλειστές για την κυκλοφορία. Η τροχαία κίνηση προς Αραδίππου διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Σταδίου ή της Λεωφόρου Φώτη Πίττα προς τις οδούς Ανδρέα Παναγίδη και Δημητράκη Κουμαντάρη αντίστοιχα με τη χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης.

Στη Λάρνακα, στην οδό Δήμητρας, επίσης στο πλαίσιο του Έργου “Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων”, την περίοδο 14/04/2026-22/05/2026, διεξάγονται εργασίες κατασκευής νέων διαβάσεων πεζών, κατασκευής πεζοδρομίου και χώρων πρασίνου. Οι εργασίες διεξάγονται σε τμήμα μήκους περίπου 330 μέτρων, και λόγω των Εργασιών η οδός Δήμητρας μονοδρομείται με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο παρά τα γήπεδα τένις προς την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και η οδός Απόλλωνος μονοδρομείται από την συμβολή της με την οδό Κίκας και Φρόσω Σουντιά με κατεύθυνση προς την οδό Δήμητρας. Η τροχαία κίνηση από την λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την οδό Δήμητρας, διοχετεύεται μέσω της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ή της οδού Κωστή Παλαμά προς την οδό Κιλκίς με την χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης.

Στον δρόμο Καλού Χωριού – Μοσφιλωτή και στον συνδετικό δρόμο με τον παλαιό δρόμο Λάρνακας-Κοφίνου, το Σάββατο 2 Μαϊου 2026 μεταξύ των ωρών 8:00 το πρωί μέχρι η ώρα 5:00 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες τραβήγματος καλωδίων σε φρεάτια από την Cyta. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα επηρεαστούν τα ακόλουθα τμήματα:

(α) στον δρόμο Καλού Χωριού–Μοσφιλωτή από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού και για μήκος 800m με κατεύθυνση προς Καλό Χωριό θα κλείνει διαδοχικά και τοπικά πάνω από φρεάτια η μια λωρίδα κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με σήμανση STOP & GO

(β) στον συνδετικό δρόμο, του δρόμου Καλού Χωριού–Μοσφιλωτή με τον παλιό δρόμο Λάρνακας–Κοφίνου και για μήκος 200m θα κλείνει διαδοχικά και τοπικά πάνω από φρεάτια η μια λωρίδα κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας με σήμανση STOP & GO.

Επαρχία Πάφου

Στον Δήμο Πάφου, στο πλαίσιο του Έργου της βελτίωσης της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά), είναι κλειστό τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην περιοχή των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, καθώς και στα Κονιά, από την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026 και για περίοδο τριών μηνών περίπου. Παραμένει κλειστό μέρος της λωρίδας ανόδου της Λεωφόρου (κατά μήκος της βόρειας πλευράς της), από τη συμβολή της με την Οδό Αχέπανς έως τη συμβολή της λεωφόρου με την οδό Θάσου (Κονιά). Οι δύο πιο πάνω αναφερόμενες παρόδοι λειτουργούν, η μεν Θάσου κανονικά, ενώ η οδός Αχέπανς μερικώς, αφού η τροχαία κίνηση θα γίνεται απρόσκοπτα στην λωρίδα ανόδου, ενώ στην λωρίδα καθόδου, από το ύψος της συμβολής της οδού με την οδό Βασιλικών και μέχρι τη συμβολή με την υπό βελτίωση λεωφόρο θα επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ από τα ασθενοφόρα. Η άνοδος προς τα Κονιά και την ευρύτερη περιοχή γίνεται ΜΟΝΟ από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου για τα Κονιά. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 06.00 π.μ την Πέμπτη 29/01/2026 και θα ολοκληρωθούν περίπου σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης.