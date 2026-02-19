Απαντήσεις για τα μεγάλα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και την πορεία υλοποίησής τους έδωσε ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών, ο αρμόδιος υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, κατόπιν προγραμματισμένης ενημέρωσης του Υπουργείου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ο υπουργός απαρίθμησε τα κυριότερα οδικά έργα σε όλες τις επαρχίες και προέβη σε μια εκτενή ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματά τους. Αυτό, ωστόσο, που προκάλεσε εντύπωση είναι η αναφορά σε πολεοδομικά σχέδια που προβλέπουν τη δημιουργία οκταπλού δρόμου στον Δήμο Λακατάμειας, στα πλαίσια της υλοποίησης του περιμετρικού δρόμου της Λευκωσίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, για την τρίτη φάση του περιμετρικού, που αφορά τον κυκλικό κόμβο της Ανθούπολης προς τους Εργάτες, αξιολογούνται προσφορές. Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, το υπουργείο θα βρίσκεται σε θέση να ανακοινώσει την ανάδοχο εταιρεία. Η δεύτερη φάση χωρίζεται σε δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά τον συνοικισμό της Ανθούπολης μέχρι την λεωφόρο Μακαρίου στη Λακατάμεια και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Η δεύτερη δράση ξεκινά από τη λεωφόρο Μακαρίου και καταλήγει στον μεγάλο κυκλικό κόμβο στο Τσέρι. Τα Δημόσια Έργα ετοιμάζουν τα έγγραφα των προσφορών και υπολογίζεται ότι εντός του 2027 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν, περιλαμβάνει τέσσερις υπογειοποιημένες λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ο πάνω δρόμος θα αποτελείται από ακόμη τέσσερις λωρίδες, με όριο ταχύτητας 50 χιλιομέτρων την ώρα, ποδηλατόδρομους , πεζόδρομους και νησίδες, όπως προβλέπει ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι υπογειοποιημένες λωρίδες θα συνδέονται με τον αυτοκινητόδρομο, ενώ ο πάνω δρόμος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό επίπεδο.

Το πιο πάνω έφερε την αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής, Αλέκου Τρυφωνίδη, ο οποίος έκανε λόγο για πολύ αρνητικές συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής. Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό Μεταφορών να συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με την Πολεοδομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός. Από την πλευρά του, ο κ. Βαφεάδης απάντησε ότι αντιλαμβάνεται τις ενστάσεις, τονίζοντας πως ο σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί όχι μόνο την ανάγκη των κατοίκων να διατηρηθεί η αίσθηση της γειτονίας, αλλά και την ανάγκη να δοθεί λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Εξέφρασε, ωστόσο, ετοιμότητα να συνεχιστεί η συζήτηση ούτως ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν και να προχωρήσουν οι τελικές μελέτες.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο δρόμος Πόλης – Πάφου

Αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση του δρόμου Πόλης – Πάφου, ο υπουργός Μεταφορών σημείωσε πως βρίσκονται υπό εξέλιξη δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά την έναρξη υλοποίησης του πρώτου μέρους του δρόμου – από την Αγία Μαρινούδα στο Στρουμπί – το οποίο είχε προκηρυχθεί τον Αύγουστο. Όπως υπενθύμισε ο κ. Βαφεάδης, υπήρξε προσφυγή από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών η οποία ωστόσο απέρριψε και τις έντεκα ενστάσεις που είχε θέσει η εταιρεία. Ως εκ τούτου, το έργο επανήλθε σε πορεία προκήρυξης. Η διαδικασία υπολογιζόταν να υλοποιηθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση ενός μήνα και η υποβολή προσφορών θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Ο κ. Βαφεάδης εξήγησε ότι η παράταση δόθηκε διότι είναι ένα περίπλοκο έργο και κρίθηκε αναγκαίο οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να μελετήσουν καλύτερα το έργο για να προετοιμάσουν τις προσφορές. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Βαφεάδης διευκρίνισε ότι η πρώην ανάδοχος δεν έχει κινηθεί νομικά ώστε να δημιουργήσει οποιοδήποτε ανάχωμα στην εξέλιξη του έργου. Η νομοθεσία, συνέχισε, δεν την αποκλείει από τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Εάν υποβληθεί προσφορά, τότε αυτή θα κριθεί στο στάδιο της αξιολόγησης». Σε σχέση με τη δεύτερη φάση του έργου, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και γίνονται ενέργειες για να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αναμένεται η απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι για τα έργα βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευτέρης Ελευθεριάδης, ανέφερε πως το τμήμα της Τσάδας θα ολοκληρωθεί αρχές Μαρτίου και το υπόλοιπο κομμάτι στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ωστόσο ο διευθυντής επικαλέστηκε κωλύματα λόγω του βροχερού καιρού.

Περιμένουν την Υπηρεσία Θήρας για τον δρόμο Λεμεσού – Σαΐττα

Όσον αφορά τον δρόμο Λεμεσού – Σαΐττα, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι προχωρά η δεύτερη φάση του δρόμου, ενώ για την τρίτη φάση το Τμήμα Δημοσίων Έργων ξεκινά την μελέτη και την ετοιμασία των εγγράφων προσφορών. Ξεκαθάρισε ότι η δεύτερη φάση επανασχεδιάζεται λόγω του καθεστώτος Natura και, ως εκ τούτου, τον Ιανουάριο ξεκίνησε να εκπονείται μελέτη από την Υπηρεσία Θήρας προκειμένου το έργο να προκηρυχθεί. Στόχος, όπως είπε, είναι να διαπιστωθεί ποια σημεία επηρεάζονται, επισημαίνοντας ότι το χειρότερο σενάριο είναι η μελέτη να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως δεν γίνεται κάποιες υπηρεσίες να βάζουν «σκοπέλους» στα αναπτυξιακά έργα και κάλεσε τον υπουργό να τις παρακάμψει. Απαντώντας, ο κ. Βαφεάδης ξεκαθάρισε πως η Υπηρεσία Θήρας δεν αντιμετωπίζει το θέμα εχθρικά, απλώς επιδιώκει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου ο δρόμος Ευρύχου – Αστρομερίτη

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να παραδοθεί το τμήμα του δρόμου Ευρύχου – Αστρομερίτη και να προκηρυχθεί η δεύτερη φάση του δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους. Σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τις εξόδους, ο υπουργός είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με τις κοινότητες αλλά δεν έχει ακόμη εκπονηθεί η σχετική μελέτη. «Τα έγγραφα για την προκήρυξη έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε παραλάβει από τον ΕΟΑ τους φακέλους ανάπτυξης ώστε να κατατεθούν στο Κτηματολόγιο το οποίο είναι ενημερωμένο και αναμένει να διαπιστωθεί ποια τεμάχια επηρεάζονται για να προχωρήσει στις απαλλοτριώσεις. Υπάρχει συντονισμός ώστε όλα να τρέξουν πιο γρήγορα. Στόχος ήταν να βγούμε σε διαγωνισμό το πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση ενός μήνα. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του Απρίλη», σημείωσε ο κ. Βαφεάδης. Σε ό,τι αφορά τον δρόμο προς το Παλαιχώρι, αυτός ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2027.

Προχωρεί και ο παρακαμπτήριος δρόμος της Λεμεσού

Τέλος, αναφερόμενος στον βόρειο παρακαμπτήριο δρόμο της Λεμεσού, ο υπουργός σημείωσε ότι το έργο προχωρεί κανονικά. «Ο σχεδιασμός είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε πολύ προχωρημένοι όσον αφορά τις δύο φάσεις του παρακαμπτήριου, δηλαδή το μέρος του Ευαγόρα Λανίτη και του Συνεργατισμού. Σύντομα θα δούμε εξελίξεις και θεωρούμε ότι πρόκειται για το κύριο έργο που θα δώσει ουσιαστικές ανάσες στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού. Θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες φάσεις, όπως εκείνη που αφορά το τμήμα της Γερμασόγειας προς την Αγία Φύλα. Στο σύνολό του, ο παρακαμπτήριος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών», κατέληξε ο Υπουργός.