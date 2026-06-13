Συστήθηκαν στο εκλογικό σώμα ως αντισυστημικοί, ως επαναστάτες που θα ρίξουν στα τάρταρα το ισχύον πολιτικό σύστημα που συνοδεύεται κι από προνόμια. Κονδύλια προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα και αστυνομική φρούρηση για τους πολιτικούς ηγέτες των κομμάτων που εισέρχονται στη Βουλή. ΟΚ, η χρηματοδότηση είναι αναγκαία. Η φρούρηση γιατί;

Γιατί τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν δαπανούν ένα ποσό από την κρατική χορηγία που παίρνουν, για οδηγό ή ιδιωτικό φρουρό αν έχουν τέτοια ανάγκη και πρέπει σώνει και καλά μέλη της Αστυνομίας να αποσπούνται για φρούρηση των κομματικών αρχηγών; Την ώρα μάλιστα που τα συνδικαλιστικά όργανα του αστυνομικού σώματος φωνάζουν ότι υπάρχουν επείγουσες ανάγκες προς κάλυψη… Θα αναμέναμε από τους νεοεισελθόντες στη Βουλή να έκαναν τη διαφορά και να δήλωναν ότι δεν θέλουν αστυνομική φρουρά μπας και αλλάξει κάτι αλλά…

Α