Η απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την 4η Διακρατική Προσφυγή εναντίον της Τουρκίας (ως προς την πτυχή του περιουσιακού), συνιστά μεγάλη ήττα για την κατοχική δύναμη. Πρώτη ήττα, η Τουρκία απέτυχε να πείσει την Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Δεύτερη ήττα, η Τουρκία απέτυχε να κλείσει την επιτήρηση. Τρίτη ήττα, συνιστά η αποτυχία της Τουρκίας να αποτρέψει την ψηφοφορία επί του προσχεδίου απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος στο δικαστήριο. Τέταρτη ήττα συνιστά η αποτυχία της προσπάθειας της κατοχικής αντιπροσωπείας να πείσει ότι για την λήψη απόφασης επί του θέματος απαιτούνταν 31 θετικοί ψήφοι, θέση η οποία καταψηφίστηκε.

Περαιτέρω, σε μια ύστατη προσπάθεια αναβολής της ψηφοφορίας αιτήθηκε την υποβολή γραπτής νομικής γνωμάτευσης επί του διαδικαστικού αυτού θέματος, θέση η οποία εκ νέου απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του υπουργείου Εξωτερικών.

Κ.ΒΕΝ.