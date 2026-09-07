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Σε περίοδο αλλαγών στην ηγετική πυραμίδα εισέρχεται η Αστυνομία λόγω αφυπηρετήσεων, ενώ προχωρούν οι επαναξιολογήσεις των αξιωματικών, οι προαγωγές των οποίων ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Η ανώτατη βαθμίδα της Αστυνομίας θα αλλάξει δύο από τα έξι στελέχη της μέχρι τον Δεκέμβριο, αφού από τους τέσσερις βοηθούς αρχηγούς αφυπηρετούν οι δύο.

Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου αποχωρεί λόγω αφυπηρέτησης ο Ιωάννης Μαυρόχαννας, που κατέχει τον τίτλο του βοηθού αρχηγού, ενώ αρχές Δεκεμβρίου 2026 αφυπηρετεί και ο Γιαννάκης Γεωργίου επίσης βοηθός αρχηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», θα πρέπει ευθύς αμέσως με την αφυπηρέτηση Μαυρόχαννα να κινηθούν οι διαδικασίες για την πλήρωση της θέσης ώστε στη συνέχεια να μπορούν να συσταθούν οι Επιτροπές για την πλήρωση της θέσης που θα κενωθεί με την αποχώρηση του έτερου βοηθού αρχηγού περί το τέλος τους έτους. Δεν μπορεί, δηλαδή, να αφεθούν και οι δύο θέσεις να κενωθούν και να συμπληρωθούν ταυτόχρονα.

Οι μνηστήρες για τις θέσεις είναι πολλοί και ουσιαστικά όλοι οι ανώτεροι αστυνόμοι είναι υποψήφιοι για διορισμό στη θέση του βοηθού αρχηγού.

Ωστόσο ακούονται τα ονόματα του διοικητή της ΜΜΑΔ Σοφοκλή Ιωνά και του διευθυντή της ΔΕΕΔΑΣ (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας) Χάρη Φιλιππίδη, χωρίς ωστόσο να προκρίνεται οποιοσδήποτε.

Οι ανώτεροι αστυνόμοι θα αξιολογηθούν από Επιτροπή, θα υποβληθούν συστάσεις στον Αρχηγό Αστυνομίας και αυτός με τη σειρά του θα υποβάλει εισηγήσεις στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος θα αποφασίσει ποιος θα διοριστεί στη θέση.

Στο μεταξύ, στη διαδικασία της επαναξιολόγησης των προαγωγών των ανώτερων υπαστυνόμων που έχουν ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο προβαίνει ειδική Επιτροπή. Ήδη ορισμένοι εξ αυτών που επηρεάζονται έχουν ήδη πάρει πρόσθετη προαγωγή σε ανώτερες θέσεις με αποτέλεσμα η απόφαση να είναι μονόδρομος, δηλαδή επαναπροαγωγή.

