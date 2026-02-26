Αστυνομικοί εναντίον των οποίων εκκρεμούν πειθαρχικές υποθέσεις αφυπηρετούν χωρίς να λογοδοτούν και οι σύνδεσμοι Αστυνομίας διαφωνούν με τη ρύθμιση -όπως γίνεται στη δημόσια υπηρεσία- όπου η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και μετά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμασε σχετικούς κανονισμούς για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εναρμονίζονται με αυτούς της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι εφαρμόζονται από το 1990. Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση ανώτατου αξιωματικού της Αστυνομίας, ο οποίος ενώ δικαζόταν σε σοβαρή πειθαρχική υπόθεση μετά από σειρά καταγγελιών υφιστάμενών του για καταπιεστική συμπεριφορά, τελικά αυτός αφυπηρέτησε με τη διαδικασία εναντίον του να διακόπτεται. Το θέμα είχε συζητηθεί και στη Βουλή. Επίσης, οι κανονισμοί προβλέπουν ότι σε περίπτωση ποινικής δίκης η πειθαρχική διαδικασία να διακόπτεται.

Οι σύνδεσμοι των αστυνομικών διαφωνούν με τη ρύθμιση, αφού τονίζουν ότι με την αφυπηρέτησή του κάποιος χάνει την ιδιότητά του ως αστυνομικός οπόταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ποινές που προβλέπονται. Όπως αναφέρθηκε, υπήρχε πειθαρχική υπόθεση ανοιχτή για τέσσερα χρόνια και μετά οι αστυνομικοί αθωώθηκαν, ενώ πολλές φορές γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας, αφού ανοίγονται υποθέσεις πολύ εύκολα. Ο πρόεδρος του ΣΑΚ, Άγγελος Νικολάου, ανέφερε ότι κάθε μέλος που αφυπηρετεί πρέπει να γνωρίζει ότι οι υπηρεσιακές του εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί και εισηγήθηκε τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα εκδικάζει μόνο πειθαρχικές υποθέσεις.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Ισότητας της Αστυνομίας, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι αν εγκριθεί ο κανονισμός, θα μπορεί ένας αστυνομικός να δικάζεται μέχρι τον θάνατό του. Πρόσθεσε επίσης ότι η όποια ποινή και να του επιβληθεί μετά την αφυπηρέτηση δεν θα έχει αντίκρισμα.

Με τις θέσεις αυτές συμφώνησαν και οι πλείστοι των βουλευτών, γι’ αυτό τονίστηκε ότι ως σκέψη να μην τερματίζεται η πειθαρχική μετά την αφυπηρέτηση είναι σωστή, ωστόσο πρέπει να εξεταστεί εκ νέου. Μάλιστα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι κάποιοι την έβγαζαν καθαρή είτε υποβάλλοντας παραίτηση είτε λόγω αφυπηρέτησης, «ενώ έπρεπε να παν μέσα».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Νίκος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΔΥ για το θέμα και σε επιστολή της εισηγήθηκε όπως ορισμένες πειθαρχικές ποινές αφαιρεθούν στην περίπτωση που κάποιος αφυπηρετεί.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας διερωτήθηκε τι θα γίνει αν κάποιος αφυπηρετεί σε τρεις μήνες και δεν ακούει κανένα και συμπεριφέρεται ανεξέλεγκτα. «Είναι σωστό να μην μπορείς να τον διώξεις; Είναι σώμα ασφάλειας και θα πρέπει να είναι πειθαρχημένοι. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου καθυστερούσαν σκόπιμα μέχρι την αφυπηρέτηση». Ο ίδιος πρόσθεσε, κατά πόσον είναι πειθαρχικά ανέλεγκτοι όσων πλησιάζει η αφυπηρέτησή τους.

Τελικά ο πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, ζήτησε όπως εξεταστεί εκ νέου το θέμα, ειδικά για τις ποινές που θα προβλέπονται αν κάποιος αφυπηρετήσει και μετά.