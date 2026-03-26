Γύρω στις 8:20 χθες βράδυ, ανακόπηκε όχημα για έλεγχο στην οδό Αγίας Άννας στο Στρόβολο. Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 43χρονο, ο οποίος παρουσίαζε σημάδια μέθης.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λευκωσίας όπου υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη 148μg% αντί 22μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Ο 43χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, σε σχέση με το τροχαίο αδίκημα το οποίο διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου συνεχίζει τις εξετάσεις.