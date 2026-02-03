Με τις προαγωγές 45 υπαστυνόμων στο βαθμό του ανώτερου υπαστυνόμου άνοιξε ο χορός των προαγωγών στην Αστυνομία. Ο Αρχηγός Θεμιστός Αρναούτης με την έγκριση του υπουργού Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε σήμερα τους προαχθέντες, με ισχύ της προαγωγής από τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι προαχθέντες είναι:

Κωνσταντίνος Χατζηοικονόμου, Γιώργος Ανδρέου, Παναγιώτης Γενεθλίου, Γιαννακός Γιαννακού, Σωκράτης Σωκράτους, Τάσος Βασιλείου, Φλώρης Νικάνδρου, Μιχάλης Μανώλη, Γεωργία Ιάσωνος, Χριστόδουλος Πηλακούτας, Ελένη Μιχαήλ Λοΐζου, Κυπριανός Παπαθεοδώρου, Μαρίνος Χριστοδούλου, Σταυριανή Ανδρέου, Γιάννης Κωνσταντίνου, Ευθύμιος Παναγιώτου, Νεόφυτος Μελανίδης, Περσέας Κουτρουζάς, Οδυσσέας Οδυσσέως, Δημήτριος Χατζηπαύλου, Μάμας Ευαγγέλου, Κώστας Κώστα, Γιώργος Γεωργίου, Νίκος Νικολάου, Γιώργος Φυκκαρής, Κωνσταντίνος Πάμπου, Γιώργος Κουλουντής, Γιώργος Θεμιστοκλέους, Ηράκλης Πιτσιλλής, Λένας Θεμιστοκλέους, Άγγελος Αγγελίδης, Πέτρος Μηνά, Χάρης Λαπέρτας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Κώστας Μιχαήλ, Βύρων Βύρωνος, Κωστάκης Παπάμιχαηλ, Δώρος Ευστρατίου, Παντελής Κωμοδρόμος, Ηλίας Κρέουζος, Παναγιώτης Παρασκευά, Γιώργος Γεωργιάδης, Χρυσόστομος Χρίστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ανδρέας Νικολάου.

Όπως προκύπτει, μεταξύ των προαχθέντων είναι και ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, οι υπεύθυνοι των Τμημάτων ΤΑΕ και ΟΠΕ Λεμεσού Κώστας Μιχαήλ και Άγγελος Αγγελίδης, ο υπεύθυνος του ΟΠΕ Λευκωσίας Γιώργος Γεωργιάδης, η υπεύθυνη του Γραφείου καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων Ελένη Μιχαήλ και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Αμμοχώστου Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι 88 νέοι υπαστυνόμοι και οι 245 νέοι λοχίες.