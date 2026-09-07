Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή (06/09), κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, στο ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Μετά τη λήξη του αγώνα, συνελήφθηκε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου είχε εξασφαλιστεί μαρτυρία ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα της ΑΕΛ προς την κερκίδα οπαδών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένα 10χρονο κορίτσι το οποίο συνοδευόταν από τον πατέρα του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, κατά την πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ προς το γήπεδο, αριθμός από αυτούς σταμάτησε και άρχισε να ρίχνει αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ που βρίσκονταν στο βόρειο χώρο στάθμευσης του σταδίου. Επενέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και αποκαταστάθηκε η τάξη.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην είσοδο του σταδίου, συνελήφθη ένα πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα.

Επίσης, σε δύο οπαδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε η είσοδος αφού φέρονται να έσπρωξαν και να έριξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφαλείας.

Επίσης μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας, το οποίο δέχθηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της ΑΕΛ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε στο Απολλώνειο Νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.