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Στο προσκήνιο και μάλιστα με αυξητική ένταση διατηρούν το θέμα του Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας οι οργανωμένοι γονείς της Τρεμιθούσας. Με τα λυόμενα του σχολείου να είναι στο επίκεντρο εδώ και κάποιες εβδομάδες, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό της περιαστικής αυτής κοινότητας του Δήμου Πάφου, επανέρχονται στις προειδοποιήσεις τους αναφορικά με την αφαίρεση μιας λυόμενης αίθουσας από το εκπαιδευτήριο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων του Γραφείου Δημοτικής Εκπαίδευσης ότι η μεταφορά μιας λυόμενης αίθουσας σε άλλο σχολείο δεν προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στο Δημοτικό Τρεμιθούσας, οι γονείς εμμένουν στο να εξευρεθεί άλλη λύση για το πρόβλημα έλλειψης αίθουσας σε άλλο εκπαιδευτήριο και να μην διαταραχθεί η σημερινή κατάσταση στο δημοτικό Τρεμιθούσας.

Οι οργανωμένοι γονείς κάλεσαν τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας να εξεύρουν λύση πριν το πρώτο κουδούνι, σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησαν, θα αντιδράσουν δυναμικά. Οι γονείς της κοινότητας προχώρησαν ήδη την περασμένη εβδομάδα σε μια πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας υποστηρίζοντας ότι αντί οι αρμόδιοι να δουν με ποιό τρόπο θα αναβαθμισθεί το σχολείο, το οποίο λειτουργεί μόνο με λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας, αντιθέτως προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες υποβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει.

Η αναταραχή στην κοινότητα προέκυψε με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, πως μια από τις έξι λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας θα αφαιρεθεί από το σχολείο της Τρεμιθούσας για να καλύψει πιεστικές ανάγκες σε άλλο εκπαιδευτήριο. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, η απάντηση που έλαβαν είναι ότι θα γίνουν τροποποιήσεις σε μια από τις άλλες λυόμενες αίθουσες, ώστε να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, εξήγηση, τονίζουν, που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Οι αρμόδιοι του Γραφείου Παιδείας από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι τα αριθμητικά δεδομένα και οι μελέτες που έχουν γίνει καταδεικνύουν σαφώς ότι το Δημοτικό Τρεμιθούσας καλύπτει απολύτως τις ανάγκες του με τις αίθουσες που θα λειτουργούν, μετά την μεταφορά της μιας λυόμενης και δεν θα υπάρξει η παραμικρή υποβάθμιση και το παραμικρό πρόβλημα για τα παιδιά και τους δασκάλους.