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Με έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ποιοτικού και συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, καλωσορίζει μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς στη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά.

Στο μήνυμά της, αναφέρεται στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, στην αναβάθμιση των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κοινωνικό και εθνικό ρόλο της Παιδείας και τη σημασία της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, της δημοκρατίας και της συνεργασίας.

Αυτούσιο το μήνυμά της

Αγαπητοί και αγαπητές μαθητές, μαθήτριες,

Αγαπητοί και αγαπητές φοιτητές και φοιτήτριες,

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,

Η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περιόδου μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης, καθώς και την απαρχή κατάκτησης πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών. Είναι η στιγμή που τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα αποκτούν ξανά ζωή μέσα από την παρουσία, τη ζωντάνια και τις προσδοκίες των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών μας.

Για την Πολιτεία, η επιστροφή στα θρανία και στα αμφιθέατρα αποτελεί μέγιστη ευθύνη. Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός ασφαλούς, εύρυθμου και ποιοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας αποτελούν θεμέλια ανάπτυξης για την κοινωνία και τον τόπο μας.

Καλωσορίζουμε τη φετινή χρονιά, με σταθερή προσήλωση στην ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, δίνοντας συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτομίες και την επίλυση χρόνιων θεμάτων.

Εκσυγχρονίζουμε το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Εξορθολογίζουμε και εμπλουτίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα με νέα γνωστικά αντικείμενα. Αναβαθμίζουμε τις κτιριακές υποδομές όλων των βαθμίδων και αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογικής εξέλιξης. Παράλληλα, υιοθετούμε επιστημονικά τεκμηριωμένα παιδαγωγικά εργαλεία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστενα ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή, να καλλιεργείται η γόνιμη περιέργεια και να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη μέσα από τη βιωματική εμπειρία.

Θέλουμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο αποτελεσματικό που θα αποτελεί πηγή χαράς και δημιουργίας, θα διευρύνει τους ορίζοντές σας, θα αναγνωρίζει και θα ενδυναμώνει την ατομική και τη συλλογική σας προσπάθεια.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε η Παιδεία να ενισχύει συστηματικά τον κοινωνικό και εθνικό της ρόλο. Να καλλιεργεί τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Να αντλεί από την ιστορία και να συμβάλλει δραστικά στο αύριο.

Με σταθερή επένδυση στην αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ισχυροποιούμε τα Πανεπιστήμιά μας ως κέντρα γνώσης και ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Ενισχύουμε τη λειτουργία, την ερευνητική τους δραστηριότητα, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά τους, με σκοπό την ανάδειξη ικανών επιστημόνων, έτοιμων να συνδράμουν στην πρόοδο της πατρίδας μας και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Βασικοί συμμέτοχοι και πρωταγωνιστές σε αυτή την πορεία αλλαγής είναι η εκπαιδευτική και η ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Νιώθουμε ευγνώμονες για την προσφορά όλων εσάς στην εκπαίδευση του τόπου μας. Είμαι βέβαιη ότι, καθοδηγώντας με αγάπη και υπομονή τα παιδιά στην απόκτηση της ωφέλιμης γνώσης, θα αποτελέσετε, για άλλη μία χρονιά, τη γέφυρα που συνδέει τη νέα γενιά με τη δημιουργική ανάπτυξη της κοινωνίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Αγαπητά μου παιδιά,

Θέλουμε ολόκληρη η εκπαιδευτική και μαθησιακή σας διαδρομή να εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι, μέσα από το οποίο θα κτίσετε την προσωπικότητα σας, με αξίες και γνώσεις που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Ζήστε το, με ανοικτή σκέψη και σεβασμό στους γύρω σας! Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν, διερευνήστε και πειραματιστείτε. Δώστε χώρο στους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας αλλά κρατήστε ψηλά τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της υγιούς συνεργασίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Καλή αρχή σε όλους!