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Η ακροδεξιά βρίσκεται κοντά σε μια ιστορική εκλογική νίκη στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, όπου διεξάγονται σήμερα εκλογές, σε μια εξέλιξη που θα ήταν πρωτοφανής για τη χώρα μετά το 1945 και θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Προηγούμενη σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις των συντηρητικών του Μερτς, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων: όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Σε ένα πλαίσιο οξείας πόλωσης της κοινής γνώμης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων, περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Σαξονίας-Άνχαλτ μπορούν να ψηφίσουν από 09:00 έως τις 19:00 ώρα Κύπρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Χθες Σάββατο στο Μαγδεμβούργο, την περιφερειακή πρωτεύουσα, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά για μια “Σαξονία-Άνχαλτ ανοικτή στον κόσμο”, ανεμίζοντας σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας πανό με συνθήματα για “μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί” .

Αστυνομικές ενισχύεις έχουν προβλεφθεί για την πόλη όλο το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να φοβούνται επεισόδια από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, η AfD, υπό την ηγεσία του 35χρονου Ούλριχ Ζίγκμουντ, ενός σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων, δηλ, σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την επίδοσή της το 2021.

Προβλέπει κυρίως αυστηροποίηση της πολιτικής στο μεταναστευτικό, κατάργηση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και αλλαγή της ιστορικής ύλης στα σχολεία η οποία κατά τη γνώμη της είναι πολύ επικεντρωμένη στην ενοχή της Γερμανίας για το Γ’ Ράιχ.

Υπολογίζει στη νοσταλγία για την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους Δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες.

Οι συντηρητικοί υπό την ηγεσία του 47χρονου Σβεν Σούλτσε, που είναι επικεφαλής της Σαξονίας-Άνχαλτ από τις αρχές του έτους αφού διετέλεσε υπουργός Οικονομίας, πιστώνονται με ποσοστό 23%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση.

Από τα άλλα κόμματα, το κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς Die Linke αναμένεται να εξασφαλίζει το 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες το 8,5%, οι Πράσινοι το 6%.

Το φιλορωσικό κόμμα BSW και το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν αναμένεται να περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Μέχρι τώρα όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά, εκτός από το BSW, τα μέλη του οποίου είναι διχασμένα ως προς το θέμα αυτό.

Και είναι χάρη ακριβώς σε αυτόν τον υγειονομικό κλοιό κατά της AfD που ο συντηρητικός Σβεν Σούλτσε μπορεί να παραμείνει στην εξουσία συγκροτώντας έναν συνασπισμό με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που θα εκπροσωπηθούν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

huffingtonpost.gr