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Μια δεύτερη ύποπτη επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες ερευνούν οι Αρχές, μετά το περιστατικό σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ, κοντά στην Κολωνία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η έρευνα αφορά προμελετημένη πράξη δολιοφθοράς σε τεχνική υποδομή, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν επηρεάστηκε.

«Δεν ξεκινάμε από την υπόθεση ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, αλλά για μια σκόπιμη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το είδος της ζημιάς ή τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion ανέφερε ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται πιθανότατα εξωτερική παρέμβαση. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν προέκυψε πρόβλημα ούτε στην ηλεκτροδότηση ούτε στη σταθερότητα του δικτύου.

Εκτός δικτύου πέντε λιγνιτικές μονάδες

Η RWE ανακοίνωσε ότι, εξαιτίας του περιστατικού, χρειάστηκε να θέσει εκτός δικτύου πέντε λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 4.200 μεγαβάτ.

Οι μονάδες στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Νόιρατ και Νίντεραουσεμ αναμένεται να επανασυνδεθούν στο δίκτυο μέσα στις επόμενες ημέρες. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και την Amprion.

Επίθεση και στο Βρανδεμβούργο

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την απόπειρα σαμποτάζ σε γραμμές υψηλής τάσης στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, στην ανατολική Γερμανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αυτοσχέδιες ρουκέτες με αγώγιμο υλικό εκτοξεύθηκαν εναντίον γραμμών ηλεκτροδότησης κοντά στον υποσταθμό Τούρνοβ-Πράιλακ. Προκλήθηκαν δύο βραχυκυκλώματα και μία μονάδα του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Γιένσβαλντε τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ παραμένουν άγνωστοι οι δράστες και τα κίνητρά τους.

Οι γερμανικές Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για πιθανές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Το Βερολίνο κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία για την αποτυχημένη επίθεση με οπλισμένο drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, ανακοινώνοντας σειρά μέτρων ως απάντηση. Δεν έχει, ωστόσο, διαπιστωθεί μέχρι στιγμής σύνδεση της Μόσχας με τα περιστατικά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

ertnews.gr