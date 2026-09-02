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Την επιβλητική ελληνική επιγραφή της κατεχόμενης Μαριούπολης απομακρύνει ο ρωσικός στρατός από τη νοτιοδυτική είσοδο της πόλης. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, πρόκειται για την επιγραφή που είχαν τοποθετήσει οι ουκρανικές αρχές το 2018 και είχαν βάψει οι Ρώσοι εισβολής με τα χρώματα της σημαίας τους. Τότε, οι εγχώριοι πουτινικοί μετέδιδαν ψευδώς πως οι Ρώσοι είχαν τοποθετήσει ελληνική επιγραφή.

Κατ’ ακρίβειαν, οι εισβολείς ρωσοποιούν κάθε ελληνικό στοιχείο στην ιστορική Μαριούπολη. Κατέστρεψαν ελληνικά μουσεία, διέκοψαν τη διδασκαλία ελληνικών στα σχολεία, αλλάζουν τις ελληνικές ονομασίες στους δρόμους.

Δηλαδή, όπως κάνουν οι Τούρκοι στην κατεχόμενη Κύπρο και άλλοι εισβολείς, όπου υπάρχει καταπίεση. Κι όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ, υπάρχουν οι αρνητές της εισβολής/κατοχής, που διαδίδουν πως η ουκρανική κυβέρνηση καταπίεζε τον Ελληνισμό της Μαριούπολης και της Οδησσού και πως ο Πούτιν τους έσωσε.

Μπούρδες. Μετά την εξόντωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι Ρώσοι έβαλαν μπρος τους μηχανισμούς πολιτιστικής γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης. Δεν μας πιστεύετε; Ρωτήστε τους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται πια -κυνηγημένοι από το καθεστώς της Μόσχας- στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λευκωσία.

ΑΛ.ΜΙΧ.