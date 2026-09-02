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Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θέλει το θρυλικό νο10 να μη φορεθεί ξανά από ποδοσφαιριστή, μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα. Ωστόσο, οι κανονισμοί της FIFA βάζουν εμπόδιο στο σχέδιό της.

Στη «χώρα του τανγκό» πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να αποσυρθεί οριστικά ο αριθμός που ταυτίστηκε με τον Μέσι, όπως είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η αντικατάσταση του Μέσι μοιάζει ούτως ή άλλως σχεδόν αδύνατη για την «αλμπισελέστε». Και μαζί με το αγωνιστικό κενό προκύπτει ένα ακόμη ερώτημα: ποιος θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος της ιστορικής φανέλας με το νο10;

Ποδοσφαιριστές όπως οι Νίκο Παζ, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Ένσο Φερνάντες και Τιάγκο Αλμάδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποψήφιους «διαδόχους». Για πολλούς στην Αργεντινή, ωστόσο, κανένας δεν αποτελεί την αυτονόητη επιλογή για να παραλάβει τη φανέλα του Μέσι.

Η επιθυμία της Αργεντινής και το εμπόδιο της FIFA

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, είχε εκφράσει ήδη από το 2024 ξεκάθαρα την πρόθεσή του.

«Το Νο10 της εθνικής ομάδας θα αποσυρθεί όταν ο Λέο ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο, όμως, προσκρούει στους κανονισμούς της FIFA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν επιτρέπει τη μόνιμη απόσυρση ενός αριθμού φανέλας στις διοργανώσεις της.

Στο Μουντιάλ, για παράδειγμα, οι αριθμοί πρέπει να κατανέμονται διαδοχικά στους ποδοσφαιριστές. Σε αποστολή 26 παικτών χρησιμοποιούνται οι αριθμοί από το 1 μέχρι και το 26, χωρίς να μπορεί να παραλειφθεί κάποιος.

Το ίδιο είχε συμβεί με τον Μαραντόνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή επιχειρεί να αποσύρει το μυθικό Νο10.

Το 2001 η AFA είχε αποφασίσει ομόφωνα να αποσύρει τη συγκεκριμένη φανέλα προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, με στόχο να μην εμφανιστεί ξανά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 και μετά.

Η FIFA δεν επέτρεψε ούτε τότε να εφαρμοστεί η απόφαση.

Έτσι, στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας το Νο10 πέρασε στον Αριέλ Ορτέγκα. Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν, μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής που φόρεσε συχνότερα τη συγκεκριμένη φανέλα στο διάστημα ανάμεσα στις εποχές του Μαραντόνα και του Μέσι.

Το συμβολικό «αντίο» στο Νο10

Με τα σημερινά δεδομένα, η οριστική εξαφάνιση του Νο10 από την εθνική Αργεντινής δεν μοιάζει εφικτή.

Η AFA έχει, ωστόσο, μεγαλύτερη ελευθερία στις φιλικές αναμετρήσεις και, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, το Νο10 ενδέχεται να μη δοθεί σε κανέναν ποδοσφαιριστή στα προσεχή φιλικά του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή μπορεί να πραγματοποιήσει ένα πρώτο, συμβολικό «αντίο» σε μία φανέλα που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με δύο από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το αν το Νο10 του Μέσι θα μπορέσει κάποια στιγμή να αποσυρθεί οριστικά, πάντως, δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Αργεντινής. Τον τελευταίο λόγο εξακολουθεί να έχει η FIFA.

monobala.gr