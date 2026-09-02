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Με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον 16χρονο Άρη, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ήχησε σήμερα το πρωί το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στο «The GC School of Careers».

Οι συμμαθητές του ανάρτησαν πανό με το σύνθημα: «Άρη εμείς πιστεύουμε, είμαστε μαζί σου» και τη φωτογραφία του, στέλνοντας έτσι το μήνυμα πως στέκονται δίπλα στον Άρη και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, στις 2:00 π.μ., όταν όχημα που κινείτο από τη Λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή προς τη Λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον κτύπησε και τον παρέσυρε ενώ εκείνος οδηγούσε ηλεκτρικό σκούτερ.

Από τη σύγκρουση, ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε άλλο σημείο, ενώ 27χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός, υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης και εντοπίστηκε θετικός με αποτέλεσμα 73%, έναντι 22μg% που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο. Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.