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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Νίκαιας, στην περιοχή του Ύψωνα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 19χρονου μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πινακίδα, στο σημείο του κυκλικού κόμβου, και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Από την πρόσκρουση ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται με κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για εξετάσεις. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο, η μοτοσικλέτα δεν βρισκόταν εκεί, καθώς φαίνεται ότι απομακρύνθηκε από πρόσωπα που έσπευσαν στη σκηνή.

Μέλη της Τροχαίας αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τον 19χρονο, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.