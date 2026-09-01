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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, μία 27χρονη γυναίκα και ακόμη μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

protothema.gr